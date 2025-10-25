التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، أعلن فريق مانشستر يونايتد ونظيره برايتون، تشكيلهما للمباراة المقرر أن تجمع بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أولد رافورد.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد برايتون



تشكيل برايتون ضد مانشستر يونايتد

موقف مانشستر يونايتد وبرايتون

ويحتل فريق مانشستر يونايتد حاليًا المركز التاسع من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد برايتون في المركز العاشر برصيد 12 نقطة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد أمام برايتون، في الدوري الإنجليزي، مساء اليوم السبت في تمام الساعة السابعة ونصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد برايتون، اليوم السبت ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على قناة "bein sports hd 1".

