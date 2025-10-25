السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي، أعلن فريق مانشستر يونايتد ونظيره برايتون، تشكيلهما للمباراة المقرر أن تجمع بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أولد رافورد.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد برايتون


تشكيل برايتون ضد مانشستر يونايتد

موقف مانشستر يونايتد وبرايتون

ويحتل فريق مانشستر يونايتد حاليًا المركز التاسع من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد برايتون في المركز العاشر برصيد 12 نقطة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد أمام برايتون، في الدوري الإنجليزي، مساء اليوم السبت في تمام الساعة السابعة ونصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد برايتون، اليوم السبت ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على قناة "bein sports hd 1".

الدوري الانجليزي مانشستر يونايتد برايتون الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر يونايتد ضد برايتون

الجريدة الرسمية