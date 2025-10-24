السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ميلان ينجو من فخ بيسا بتعادل قاتل 2/2 في الدوري الإيطالي

ميلان
ميلان

تعادل نادي ميلان مع نظيره بيسا، بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري الإيطالي.

وافتتح رفائيل لياو التسجيل لصالح نادي  ميلان في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، وفي الدقيقة 60 أدرك خوان كوادرادو التعادل لفريق بيزا من ركلة جزاء، في الدقيقة 86 نجح مبالا نزولا في تسجيل الهدف الثاني لبيزا، وخطف زاكاري أثيكامي هدف ميلان الثاني في وقت قاتل ليدرك التعادل في الدقيقة 3+90. 

تشكيل ميلان ضد بيسا في الدوري الإيطالي

 حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: دي فينتر، جابيا، بافلوفيتش.

خط الوسط: سالماكرز، فوفانا، ريبتسي، مودريتش، بارتيساجي.

خط الهجوم: خيمينيز، لياو.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

وبتلك النتيجة يواصل نادي ميلان اعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة، وفي المقابل، يحتل فريق بيسا المركز الـ 18 في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط فقط. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ميلان نادي ميلان الدوري الإيطالي رفائيل لياو لياو

مواد متعلقة

سبب استبعاد الشناوي من قائمة الأهلي لمواجهة إيجل نوار

غيابات الأهلي أمام إيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا

شاهد الهتافات التي تسببت في توقيع عقوبات على الأهلي وجماهيره

غياب الشناوي، توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة إيجل نوار

علاء عبد العال يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة حرس الحدود بالدوري الممتاز

تأكد غياب ثنائي غزل المحلة عن مباراة حرس الحدود في الدوري الممتاز

فوز المنصورة، نتائج مباريات اليوم الجمعة في دوري المحترفين

موعد سفر بعثة الأهلي إلى الإمارات للمشاركة في السوبر المصري

ads

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، ليدز يونايتد يتقدم 2-0 أمام وست هام في الشوط الأول

الهلال يفوز على الاتحاد 2-0 في كلاسيكو الدوري السعودي

الأرصاد تعلن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة غدا السبت

استخراج مسمار طوله 6 سنتيمترات ابتلعته طفلة دون أي مضاعفات في بنها

بتحسين الرؤية البصرية للطريق الدائري، القاهرة تعلن استعداداتها لافتتاح المتحف المصري الكبير

حريق يلتهم منزلا وحوشا بسوهاج دون خسائر في الأرواح

وزير الأوقاف السابق: الأقصى عهدة إسلامية خالصة ولا تنازل عن ذرة تراب

بعد إعلان زواجهما، معلومات عن أحمد الجنايني زوج منة شلبي وحقيقة ارتباطه بآيتن عامر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر صرف الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا بائع السمك في المنام وعلاقتها بتجاوز المحن والأحزان

علي بن أبي طالب رمز للعدالة، عالم بالأوقاف يوضح كيف تجلت الشريعة في قصة الدرع

الإمام علي لم يسجد لصنم، أحمد كريمة يفسر قول "كرم الله وجهه"

المزيد
الجريدة الرسمية