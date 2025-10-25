علاء عبد العال يعلن تشكيل غزل المحلة أمام حرس الحدود بالدوري المصري

الدوري المصري، أعلن علاء عبدالعال المدير الفني لفريق غزل المحلة تشكيل زعيم الفلاحين أمام نظيره حرس الحدود، في الخامسة مساء اليوم السبت على ستاد الكلية الحربية، في افتتاح الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل غزل المحلة أمام حرس الحدود

ويدخل حرس الحدود لقاء اليوم تحت قيادة أحمد زهران المدير الفني الذي تولي خلفا لعبدالحميد بسيونى الذى تم انهاء التعاقد معه بعد الهزيمة أمام الإسماعيلى بنتيجة 3-1 في الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

موقف غزل المحلة وحرس الحدود في الدوري

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة حيث حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 8 مباريات وتعرض للهزيمة فى مباراة وحيدة فقط.

بينما يحتل فريق حرس الحدود المركز الخامس عشر بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مباراتين والهزيمة فى 5 مباريات.

ويدير مباراة غزل المحلة وحرس الحدود طاقم حكام مكون من محمود دسوقى حكمًا للساحة، الدولى محمد مجدى سليمان وعمرو جمعة مساعدين، عمرو عابدين حكمًا رابعًا، خالد الغندور وجبل السيد تقنية الفيديو.

قائمة غزل المحلة لمباراة حرس الحدود

شهدت قائمة غزل المحلة أمام حرس الحدود غياب كل من الثنائي أحمد شوشة وعبداللطيف جريندو، بسبب الإيقاف.

وجاءت قائمة غزل المحلة لمباراة حرس الحدود، كالتالي:

حراس المرمى: عامر عامر، وأحمد الفنراوي، وأحمد العربي.

خط الدفاع: أحمد العش، ومحمد عبدالغني، وعبدالرحمن بودي، ويحيى زكريا، ومصطفى أوفا، ورحيم شوماري، وأحمد جمال، وبسام وليد، وعبدالرحيم عموري.

خط الوسط: محمود نبيل، ومحمود مجدي، ومعاذ عبدالسلام، وأحمد عتمان، وموري توريه.

خط الهجوم: رشاد العرفاوي، وآلادي سوليمون، ومحمود صلاح، وسعيدي كيبو، وأشرف مجدي، وعماد ميهوب.

