ضبط شاب زعم قدرته على استخراج موافقات لإقامة الأجانب بأسيوط

السبت 25 أكتوبر 2025
حوادث

تمكنت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شاب لقيامه بالترويج لقدرته على استخراج الموافقات اللازمة للأجانب الراغبين فى الحصول على الإقامة بالبلاد مقابل مبالغ مالية بأسيوط.

وكان قد تم كشف ملابسات تعليق تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالترويج لقدرته على استخراج الموافقات اللازمة للأجانب الراغبين فى الحصول على الإقامة بالبلاد مقابل مبالغ مالية بأسيوط.

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط القائم على النشر (مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تيج بأسيوط – له معلومات جنائية)، وبحوزته (هاتف محمول) بفحصه "تبين وجود دلائل على نشاطه".. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه فى إطار النصب والاحتيال على راغبى تقنين إقامتهم بالبلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

