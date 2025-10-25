السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 4 ملايين جنيه في حملات أمنية ضد الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

النقد الأجنبى
النقد الأجنبى

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، توجيه ضربات أمنية متلاحقة ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تهديد مباشر للاقتصاد القومي وإخلال باستقرار الأسواق المالية.

ضبط شاب زعم قدرته على استخراج موافقات لإقامة الأجانب بأسيوط

ضبط أكثر من 73 ألف مخالفة مرورية و60 سائقا متعاطيا خلال 24 ساعة

ضبط قضايا خلال 24 ساعة

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من القضايا الخاصة بالإتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية، بإجمالي تعاملات مالية بلغت قرابة 4 ملايين جنيه.

إجراءات حاسمة واستمرار المتابعة

تأتي هذه التحركات في إطار تكثيف الجهود لمواجهة الأنشطة غير القانونية التي تستهدف المضاربة بأسعار العملات والتلاعب بالسوق المصرفي، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين والعرض على النيابات المختصة.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها لضبط مروجي السوق السوداء ومكافحة كافة صور الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي حفاظًا على استقرار الاقتصاد الوطني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتجار بالنقد الاجنبي السوق السوداء وزارة الداخلية الامن العام جرائم الاموال العامة حملات أمنية المضاربة بالعملات الاقتصاد القومي

مواد متعلقة

ضبط أكثر من 73 ألف مخالفة مرورية و60 سائقا متعاطيا خلال 24 ساعة

الداخلية تضبط 23 طن دقيق مدعم في السوق السوداء

تحرير 698 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 28 مركبة ودراجة نارية

حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية، انتظام حركة السيارات بالطرق الرئيسية

خدت فلوس دون علمه، الداخلية تكشف ملابسات تعذيب أب لابنته بكفر الشيخ

ضبط تشكيل عصابي يروج لمواد مخدرة ومقاطع منافية للآداب العامة عبر تطبيقات المحمول

الأمن يكشف ملابسات فيديو ترهيب شاب من ذوي الهمم بكلب داخل سيارة في الفيوم

الداخلية تكشف حقيقة بلطجة شخص على قائدي السيارات بالوراق
ads

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 25 أكتوبر 2025

أسعار الخضار اليوم، وداعا لجنون الطماطم وانخفاض الليمون 6 جنيهات

الشيوخ يعقد 3 جلسات لتشكيل اللجان وانتخاب هيئات مكاتبها غدا

بعد واقعة مسن السويس، تعرف على حالات الإخلاء الفوري لوحدات الإيجار القديم

مستعدون للوقوف مع إخواننا المصريين، ملياردير إماراتي: مصر لها فضل كبير على دول الخليج (فيديو)

أبرز طلبات دفاع المتهمين في أولى جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي

طلاب يتلقون الدروس فوق سطح أحد المباني ومحافظ الشرقية يتدخل (صور)

استقرار في سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

خدمات

المزيد

استقرار في سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

ضوابط تحديد مواعيد الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

حالات مسموح فيها بدخول السلطات للمنازل في قانون الإجراءات الجنائية

أسعار الخضار اليوم، وداعا لجنون الطماطم وانخفاض الليمون 6 جنيهات

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أبرز 10 معلومات عن مسجد إبراهيم الدسوقي في ذكرى مولده

حكم تكسب العامل بصورة شخصية من وظيفته؟ الإفتاء تحذر من الرشوة المحرمة

تفسير حلم المسك في المنام وعلاقته بقدوم الخير والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية