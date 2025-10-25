ضبط 4 ملايين جنيه في حملات أمنية ضد الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، توجيه ضربات أمنية متلاحقة ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تهديد مباشر للاقتصاد القومي وإخلال باستقرار الأسواق المالية.

ضبط قضايا خلال 24 ساعة

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من القضايا الخاصة بالإتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية، بإجمالي تعاملات مالية بلغت قرابة 4 ملايين جنيه.

إجراءات حاسمة واستمرار المتابعة

تأتي هذه التحركات في إطار تكثيف الجهود لمواجهة الأنشطة غير القانونية التي تستهدف المضاربة بأسعار العملات والتلاعب بالسوق المصرفي، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين والعرض على النيابات المختصة.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها لضبط مروجي السوق السوداء ومكافحة كافة صور الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي حفاظًا على استقرار الاقتصاد الوطني.

