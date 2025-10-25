السبت 25 أكتوبر 2025
حوادث

ضبط قائد سيارة تعدى على طالبة بألفاظ خادشة للحياء بطريق الأوتوستراد

القبض على المتهم
القبض على المتهم بالتعدي على طالبة

 نجحت أجهزة الأمن بـ مديرية أمن القاهرة في ضبط قائد سيارة لقيامه بالتعدي على طالبة بالسب والإتيان بأفعال خادشة للحياء أثناء سيرها بسيارتها بطريق الأوتوستراد، في واقعة أثارت الجدل بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من منشور مدعوم بمقطع فيديو، تضمن تضرر إحدى السيدات من قائد سيارة لقيامه بالتعدي عليها بالسب والإتيان بأفعال خادشة للحياء أثناء قيادتها لسيارتها بأحد الطرق بالقاهرة.

 

ضبط أكثر من 73 ألف مخالفة مرورية و60 سائقا متعاطيا خلال 24 ساعة

الداخلية تضبط 23 طن دقيق مدعم في السوق السوداء


وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن، وبسؤال صاحبة المنشور (طالبة – مقيمة بمحافظة القاهرة)، قررت أنه أثناء سيرها بسيارتها بطريق الأوتوستراد قام قائد سيارة أخرى بالتعدي عليها لفظيًا وبالإشارة بشكل خادش للحياء إثر مشادة على أولوية المرور.

ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية

من خلال البحث والتحريات، تم تحديد وضبط قائد السيارة المتهم (مقيم بمحافظة القاهرة)، وبمواجهته أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين الشاكية بسبب أولوية المرور.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

طريق الاوتوستراد أفعال خادشة للحياء وزارة الداخلية مديرية أمن القاهرة اخبار الحوادث ضبط المتهم الامن العام

