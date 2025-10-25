ضبط قائد سيارة تعدى على طالبة بألفاظ خادشة للحياء بطريق الأوتوستراد

نجحت أجهزة الأمن بـ مديرية أمن القاهرة في ضبط قائد سيارة لقيامه بالتعدي على طالبة بالسب والإتيان بأفعال خادشة للحياء أثناء سيرها بسيارتها بطريق الأوتوستراد، في واقعة أثارت الجدل بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من منشور مدعوم بمقطع فيديو، تضمن تضرر إحدى السيدات من قائد سيارة لقيامه بالتعدي عليها بالسب والإتيان بأفعال خادشة للحياء أثناء قيادتها لسيارتها بأحد الطرق بالقاهرة.



وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن، وبسؤال صاحبة المنشور (طالبة – مقيمة بمحافظة القاهرة)، قررت أنه أثناء سيرها بسيارتها بطريق الأوتوستراد قام قائد سيارة أخرى بالتعدي عليها لفظيًا وبالإشارة بشكل خادش للحياء إثر مشادة على أولوية المرور.

ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية

من خلال البحث والتحريات، تم تحديد وضبط قائد السيارة المتهم (مقيم بمحافظة القاهرة)، وبمواجهته أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين الشاكية بسبب أولوية المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.