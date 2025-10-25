السبت 25 أكتوبر 2025
كرة اليد، موعد مباراة مصر وأمريكا في كأس العالم للناشئين

منتخب مصر لكرة اليد،
منتخب مصر لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين مواليد 2008، مواجهة قوية غدا الأحد أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، في الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم في نسختها الأولى، المقامة حاليا في المغرب بمشاركة 12 منتخبا.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام الولايات المتحدة الأمريكية في الـ8:50 مساء بتوقيت القاهرة.

ويتتصدر المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين، ترتيب المجموعة الأولى برصيد بنقطتين بعد الفوز في الجولة الأولى على منتخب البرازيل، فيما يحل منتخب أمريكا في وصافة الترتيب بفارق الأهداف.

مباريات منتخب مصر في المونديال

ويخوض المنتخب الوطني 3 مواجهات قوية في دور المجموعات، مواعيدها كالتالي:

مصر × البرازيل - 24 أكتوبر | انتهت بفوز منتخب مصر

مصر × أمريكا - 26 أكتوبر | 8:50 مساء

مصر × المغرب - 28 أكتوبر | 10:55 مساء

وتضم قائمة المنتخب الوطني للناشئين كلا من:

وتضم بعثة المنتخب كل من: خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد وعمرو فتحي عضو مجلس الإدارة وعماد إبراهيم المدير الفني ورامي يوسف مدربا عاما ومحمد عبد المنعم مدربا لحراس المرمى وتوفيق البطاوي مديرا إداريا وعصام نور الدين أخصائي العلاج الطبيعي وهشام رمضان محللا للأداء الفني.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى رفقة منتخبات المغرب والبرازيل وأمريكا.

مجموعات بطولة كأس العالم

وجاءت مجموعات بطولة كأس العالم كالتالي:

المجموعة الأولى: مصر - المغرب - البرازيل - أمريكا

المجموعة الثانية: إسبانيا - تونس - كوريا - قطر

المجموعة الثالثة: ألمانيا - الأرجنتين - إيران - بورتريكو

