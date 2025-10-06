الإثنين 06 أكتوبر 2025
كرة اليد، معسكر البرتغال يجهز منتخب مصر لكأس الأمم الأفريقية

منتخب مصر لكرة اليد،
منتخب مصر لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، استعدادات قوية للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر لها شهر يناير المقبل برواندا.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد معسكرا مغلقا في البرتغال خلال الفترة من 26 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر المقبل.

ويخوض المنتخب الوطني خلال المعسكر مباراتين وديتين أمام المنتخب البرتغالي يومي 30 أكتوبر و1 نوفمبر.

وكان اتحاد كرة اليد أعلن في وقت سابق، تعيين الإسباني تشافي باسكوال مديرا فنيا للمنتخب الوطني خلفا للمدير الفني السابق مواطنه كارلوس باستور.

