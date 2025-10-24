السبت 25 أكتوبر 2025
رياضة

كرة اليد، منتخب الناشئين يهزم البرازيل في افتتاح كأس العالم بالمغرب

منتخب الناشئين لكرة
منتخب الناشئين لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، حقق المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين مواليد 2008، الفوز على نظيره منتخب البرازيل بنتيجة (35-26)، في افتتاح مبارياته ببطولة كأس العالم للناشئين، المقامة خلال الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 2 نوفمبر المقبل بالمغرب.

مباريات مصر في دوري المجموعات

 

ويخوض المنتخب الوطني 3 مواجهات قوية في دور المجموعات، مواعيدها كالتالي:

مصر × البرازيل - 24 أكتوبر | انتهت بفوز منتخب مصر

مصر × أمريكا - 26 أكتوبر | 8:50 مساء

مصر × المغرب - 28 أكتوبر | 10:55 مساء

وتضم قائمة المنتخب الوطني للناشئين كلا من:

وتضم بعثة المنتخب كل من: خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد وعمرو فتحي عضو مجلس الإدارة وعماد إبراهيم المدير الفني ورامي يوسف مدربا عاما ومحمد عبد المنعم مدربا لحراس المرمى وتوفيق البطاوي مديرا إداريا وعصام نور الدين أخصائي العلاج الطبيعي وهشام رمضان محللا للأداء الفني.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى رفقة منتخبات المغرب والبرازيل وأمريكا.

مجموعات بطولة كأس العالم

 

وجاءت مجموعات بطولة كأس العالم كالتالي:

المجموعة الأولى: مصر - المغرب - البرازيل - أمريكا

المجموعة الثانية: إسبانيا - تونس - كوريا - قطر

المجموعة الثالثة: ألمانيا - الأرجنتين - إيران - بورتريكو

