رياضة

كرة اليد، الأهلي يصل المغرب للمشاركة في البطولة الأفريقية

النادي الأهلي، فيتو
النادي الأهلي، فيتو

كرة اليد، وصلت بعثة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة ديفيد ديفيز المدير الفني إلى المغرب، للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية المقرر لها خلال الفترة من 10 وحتى 16 أكتوبر الجاري.

قائمة الأهلي في البطولة الأفريقية لكرة اليد

وتضم قائمة الأهلي في البطولة الأفريقية كلا من: 

عبد الرحمن حميد - إبراهيم المصري - عبد العزيز زيزو - عمر كاستيلو - محسن رمضان - سيف هاني - ياسر سيف - عمر سامي - محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - نبيل شريف - محمد مجدي - عماد أوكا - معاذ عزب - أحمد عوض - محمد البسيوني مودي - محمد صلاح - كسباريك - توماس جيبالا.

الزمالك ينسحب من البطولة الأفريقية

وأعلن نادي الزمالك منذ ساعات الانسحاب من البطولة الأفريقية للأندية، بسبب الأزمات المالية التي يعانيها النادي، بالإضافة لتراجع المستوى الفني، وعدم وجود مدير فني.

