كرة اليد، موعد مباراة مصر والبرازيل في افتتاح كأس العالم للناشئين

كرة اليد، يستعد المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين مواليد 2008، للمشاركة في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للناشئين، خلال الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 2 نوفمبر المقبل بالمغرب.

موعد مباراة مصر والبرازيل

ويخوض المنتخب الوطني مباراته الأولى في دور المجموعات أمام منتخب البرازيل، يوم الجمعة المقبل، وتنطلق في الـ6 مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني 3 مواجهات قوية في دور المجموعات، موعدها كالتالي:

مصر × البرازيل - 24 أكتوبر | 6 مساء

مصر × أمريكا - 26 أكتوبر | 6 مساء

مصر × المغرب - 28 أكتوبر | 8:15 مساء

وتضم قائمة المنتخب الوطني للناشئين كلا من:

وتضم بعثة المنتخب كل من: خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد وعمرو فتحي عضو مجلس الإدارة وعماد إبراهيم المدير الفني ورامي يوسف مدربا عاما ومحمد عبد المنعم مدربا لحراس المرمى وتوفيق البطاوي مديرا إداريا وعصام نور الدين أخصائي العلاج الطبيعي وهشام رمضان محللا للأداء الفني.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى رفقة منتخبات المغرب والبرازيل وأمريكا.

وجاءت مجموعات بطولة كأس العالم كالتالي:

المجموعة الأولى: مصر - المغرب - البرازيل - أمريكا

المجموعة الثانية: إسبانيا - تونس - كوريا - قطر

المجموعة الثالثة: ألمانيا - الأرجنتين - إيران - بورتريكو

