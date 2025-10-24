كرة اليد، منتخب مصر يواجه البرازيل اليوم في افتتاح كأس العالم للناشئين

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين مواليد 2008، مواجهة قوية اليوم الجمعة، أمام منتخب البرازيل في افتتاح مبارياته ببطولة كأس العالم للناشئين، المقامة خلال الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 2 نوفمبر المقبل بالمغرب.

موعد مباراة مصر والبرازيل

وتقام مباراة مصر والبرازيل الـ 8:50 مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني 3 مواجهات قوية في دور المجموعات، مواعيدها كالتالي:

مصر × البرازيل - 24 أكتوبر | 8:50 مساء

مصر × أمريكا - 26 أكتوبر | 8:50 مساء

مصر × المغرب - 28 أكتوبر | 10:55 مساء

وتضم قائمة المنتخب الوطني للناشئين كلا من:

وتضم بعثة المنتخب كل من: خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد وعمرو فتحي عضو مجلس الإدارة وعماد إبراهيم المدير الفني ورامي يوسف مدربا عاما ومحمد عبد المنعم مدربا لحراس المرمى وتوفيق البطاوي مديرا إداريا وعصام نور الدين أخصائي العلاج الطبيعي وهشام رمضان محللا للأداء الفني.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى رفقة منتخبات المغرب والبرازيل وأمريكا.

وجاءت مجموعات بطولة كأس العالم كالتالي:

المجموعة الأولى: مصر - المغرب - البرازيل - أمريكا

المجموعة الثانية: إسبانيا - تونس - كوريا - قطر

المجموعة الثالثة: ألمانيا - الأرجنتين - إيران - بورتريكو

