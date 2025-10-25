السبت 25 أكتوبر 2025
اقتصاد

تعرف على شهادات الادخار بالعائد الثابت ببنك القاهرة

بنك القاهرة
بنك القاهرة

يقدم بنك القاهرة للعملاء عددا من الشهادات ذات العائد الثابت حاليا.

وتشمل قائمة شهادات الادخار الحالية في فروع بنك القاهرة مايلي:

1-شهادة Primo Mass ثلاث سنوات ذات العائد الشهري الثابت 
الحد الأدنى للشراء 
10,000 جنيه مصري 
دورية صرف العائد 
شهري 
سعر العائد 
15 % 

2-شهادة Primo Affluent ثلاث سنوات ذات العائد الشهري الثابت 
الحد الأدنى للشراء 
1,000,000 جنيه مصري 
دورية صرف العائد 
شهري 
سعر العائد 
16 %

من جانب آخر، يبحث الكثير من عملاء بنك القاهرة عن الطريقة التي يمكن من خلالها معرفة أي زيادات في الرسوم المقررة على الخدمات بالبنك. 

وأوضح مسئولو بنك القاهرة أنه عند تعديل التعريفة المصرفية طبقا لإجراءات الإدارة المعنية يتم الإعلان عنها من قبل الموقع الإلكتروني وماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك أو بإرسال رسائل نصية على الأرقام المسجلة داخل البنك.

وفي سياق آخر، يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن تفاصيل وخدمات ماكينات الصراف الآلي، وتشمل قائمة الخدمات التي يقدمها بنك القاهرة عبر ماكينات الصراف الآلي لعملائه ما يلي:

- «الإيداع بدون بطاقة» من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك ATM.

٢-  السحب النقدي والإيداع.

٣- تغيير العملة وتسوية بطاقات الائتمان.

٤-  دفع الفواتير وشحن رصيد الهاتف المحمول.

٥- خدمات المحفظة الإلكترونية.

أيضا يبحث الكثير من المواطنين عن الخدمات التي تقدمها البطاقات المدفوعة مقدما في بنك القاهرة. 

وتشمل خصائص بطاقة بنك القاهرة المدفوعة مقدما ما يلي:  

1-يمكن للشباب شراء البطاقة من سن 10 سنوات تحت وصاية الولى الطبيعي سواء الوالد أو الوالدة وذلك من أي فرع من فروع بنك القاهرة. 
2-تصدر البطاقة دون الحاجة لفتح حساب.
3- لا توجد بطاقات إضافية على قوة البطاقة الأصلية.
4- لا يمكن إصدار أو طباعة كشف حساب للبطاقات المدفوعة مقدمًا.
5- عدد البطاقات المسموح للعميل الواحد (الوالد) بشرائها له أو لأولاده خمسة بطاقات علمًا بأن النظام لا يسمح بإصدار أكثر من بطاقة لنفس العميل، يجب عند إتمام الابن السن القانونية (21 سنة) التوجه للفرع لتسجيل التوقيع الخاص به حتى لا يتم الغاء البطاقة.
6-تصدر البطاقة مجانًا لموظفي البنك فقط وفى حالة رغبة الموظف إصدار بطاقة/ بطاقات أخرى تطبق مصاريف إصدار البطاقة.
7- تصدر البطاقة صالحة للاستخدام على شبكة الإنترنت للتمتع بالتسوق والشراء عبر الانترنت واستخدام البطاقة فى شراء السلع والسحب النقدي داخل وخارج مصر
8- ويلزم عند استخدامها تسجيل الثلاثة أرقام الموجودين فى ظهر البطاقة CVC2.
9-فى حالة رغبة العميل إلغاء خدمة الانترنت المتاحة فى البطاقة فعليه التوجه لأقرب فرع بنك القاهرة واستيفاء طلب كتابي لإلغاء الخدمة على البطاقة.

10- تصدر البطاقة للأشخاص الطبيعيين وللمصريين فقط ابتداءً من سن 16 سنة.

