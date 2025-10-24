كل ما تحتاج معرفته حول أعلى شهادات الادخار ببنك مصر

يبحث الكثير من العملاء عن أعلى شهادات الادخار الموجودة حاليا في بنك مصر.

وأوضح مسئولو بنك مصر أنه متاح حاليا مجموعة من المنتجات والشهادات الادخارية التي تناسب شرائح عديدة من العملاء.

وتشمل قائمة شهادات الادخار حاليا في بنك مصر ما يلي:

شهادة القمة الثلاثية بعائد ثابت 17%

تُعد شهادة القمة من أبرز منتجات بنك مصر الادخارية، حيث تقدم:

مدة ثلاث سنوات.

عائد ثابت 17% سنويًا يُصرف شهريًا.

متاحة للأفراد الطبيعيين فقط، بحد أدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاته.

يمكن استرداد قيمتها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الشراء، مع إمكانية الاقتراض بضمانها.

شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة

كما يطرح بنك مصر شهادة ابن مصر ذات العائد الشهري المتناقص لمدة ثلاث سنوات، والتي توفر:

عائد 20.5% في السنة الأولى.

17% في السنة الثانية.

13.5% في السنة الثالثة.

الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه مصري ومضاعفاته.

يمكن استرداد قيمتها بعد ستة أشهر، مع إمكانية الاقتراض بضمانها.

شهادة يوماتي

يقدم بنك مصر شهادة "يوماتي" ذات العائد اليومي المتغير كأعلى عائد متاح حاليًا بين الشهادات الادخارية في السوق المصرفي المصري.

وتتميز هذه الشهادة بما يلي:

عائد سنوي متغير 20.75% يُصرف يوميًا، ويُحسب وفق سعر الكوريدور للإيداع مطروحًا منه 0.25%.

مدة الشهادة ثلاث سنوات، ومخصصة للأفراد الطبيعيين فقط، سواء كانوا مصريين أو أجانب.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه مصري ومضاعفاته.

الاسترداد: يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الإصدار.

الاقتراض: يتيح البنك إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة.

طرق الإصدار: متاحة من خلال الفروع، الإنترنت البنكي، الموبايل البنكي، ماكينات الصراف الآلي، أو البريد الإلكتروني للمقيمين بالخارج.

غرامات الاسترداد المبكر

في حال استرداد الشهادة قبل موعد الاستحقاق، تطبق خصومات محددة من معدل العائد، وفقًا لمدة الاحتفاظ بها:

خلال السنة الأولى: خصم 3% من معدل العائد.

خلال السنة الثانية: خصم 2%.

خلال السنة الثالثة: خصم 1%.

شهادات الدولار الثابتة بعائد يصل إلى 4.95%

بالنسبة للشهادات الدولارية، يتيح بنك مصر خيارات متنوعة من حيث المدة ودورية صرف العائد:

الشهادات الدولارية لمدة 3 سنوات

عائد شهري: 4.75%.

ربع سنوي: 4.77%.

نصف سنوي: 4.80%.

سنوي: 4.85%.

الشهادات الدولارية لمدة 5 سنوات

عائد شهري: 4.85%.

ربع سنوي: 4.87%.

نصف سنوي: 4.90%.

سنوي: 4.95%.

