تعاون بين البنك التجاري الدولي ونيو جيزة لتنظيم بطولة CIB New Giza Premier Padel

احتفالًا بمرور خمسين عامًا على تأسيسه، أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن شراكته مع نادي نيو جيزة الرياضي لرعاية وتنظيم بطولة CIB New Giza Premier Padel 2025، التي تُعد واحدة من أبرز البطولات العالمية في رياضة البادل، بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم.

تأتي هذه الشراكة في إطار التزام البنك التجاري الدولي بدعم الرياضة المصرية والمساهمة في الارتقاء بمستوى تنظيم البطولات الدولية في مصر، إلى جانب دوره الرائد في دعم المبادرات المجتمعية في مجالات التعليم والثقافة والتنمية المستدامة.

ويعكس هذا التعاون بين المؤسستين الرؤية المشتركة لتعزيز مكانة مصر على خريطة الرياضة العالمية، وتوفير تجارب رياضية وترفيهية متكاملة على أعلى مستوى من الاحترافية.

ومن المقرر أن تُقام البطولة في نادي نيو جيزة الرياضي خلال الفترة من 27 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2025، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع الاتحاد المصري للبادل، بمشاركة أفضل 100 لاعب بادل في العالم، وبإجمالي جوائز مالية قدرها 500 ألف يورو، لتكون من أكبر البطولات الرياضية التي تستضيفها مصر في هذا المجال.

وبهذه المناسبة قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعُضو مَجلِس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي مصر (CIB): “نفخر بشراكتنا مع نادي نيو جيزة الرياضي في تنظيم بطولة CIB New Giza Premier Padel لعام 2025، التي تأتي ضمن احتفالات البنك بمرور خمسين عامًا على تأسيسه، وأؤكد على أن هذه البطولة تمثل امتدادًا لالتزام البنك التجاري الدولي– مصر (CIB) بدعم الرياضة المصرية ورعاية المواهب وتشجيع الشباب على المنافسة الإيجابية".

وتابع: "من خلال هذه الشراكة، نهدف إلى تقديم تجربة رياضية عالمية تُبرز صورة مصر كوجهة متميزة لاستضافة البطولات الدولية، وتعكس قدرتها التنظيمية وريادتها الإقليمية، كما إننا في البنك التجاري الدولي مصر CIB ملتزمون بمواصلة دعم المبادرات التي تجمع بين التميز الرياضي والمسؤولية المجتمعية، لتظل إنجازاتنا دائمًا انعكاسًا لطموحنا ورؤيتنا نحو مستقبل أفضل.”

من جانبه، أعرب المهندس خالد الشواربي، الرئيس التنفيذي لنادي نيو جيزة الرياضي، عن اعتزازه بالشراكة مع البنك التجاري الدولي، مشيرًا إلى أن التعاون بين المؤسستين يُعد خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة بطولة New Giza Premier Padel كحدث رياضي عالمي.

وأكد أن النادي يتمتع بجاهزية متكاملة لاستضافة البطولات الكبرى في مختلف الألعاب الرياضية، وأن أحد أهدافه الرئيسية هو رفع معايير تنظيم البطولات الدولية وتوفير بيئة رياضية وترفيهية متكاملة تليق بمكانة مصر وقدراتها التنظيمية.

وتشهد بطولة CIB New Giza Premier Padel 2025 برنامجًا حافلًا يتضمن منافسات رياضية قوية، ومناطق ترفيهية للجماهير، وأنشطة مجتمعية مخصصة للعائلات والشباب، مما يجعلها تجربة استثنائية تجمع بين المتعة والتميز الرياضي.

ويؤكد هذا التعاون بين CIB ونادي نيو جيزة الرياضي على التزام الطرفين بدعم الرياضة كأداة للتنمية المجتمعية وتعزيز القيم الإيجابية، إلى جانب المساهمة في تطوير البنية التحتية الرياضية في مصر، واستضافة بطولات كبرى تعكس قدراتها التنظيمية واهتمامها بتعزيز حضورها على الساحة العالمية.

