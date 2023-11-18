مستندات وخصائص البطاقات المدفوعة مقدما من بنك القاهرة

يقدم بنك القاهره العديد من الخدمات لعملائه ومنها البطاقات المدفوعة مقدما.



والبطاقات المدفوعة مقدما تصدر بدون طباعة اسم العميل على البطاقة وتصدر بالشريحة الذكية.

وفيما يلي نستعرض خصائص البطاقات المدفوعة مقدما من بنك القاهرة:



خصائص البطاقات في بنك القاهرة

1- صلاحية حتى ٣ سنوات منذ إصدارھا.

2- يتم طباعة البطاقة أولا وتتوافر بالفرع ويتم بيعھا للعميل فور استيفاءه المستندات المطلوبة ثم تسجيل بيانات العميل على النظام لتنشيطھا.

3- تصدر للأشخاص الطبيعيين ابتداءً من سن ١٦ سنة ويمكن للوالد/ الوالدة شراء بطاقات للأبناء القصر بدء ًا من ١٠ سنوات وذلك من أي فرع من فروع بنك القاھرة.

4- كافة بطاقات ميزة تعمل على مواقع الانترنت التى تقبل ميزة داخل مصر والمتواجد بها اللوجو الخاص ببطاقة ميزة مع اتاحة خدمة الكود الامن حيث يتم ارسال رسالة نصية الى هاتف المحمول المسجل على النظام تحتوى على كود يتم ادخاله فى المعاملة حتى تتم.

5- الحد الأقصى لرصيد البطاقة 100.000 جنيه مصري وفقًا للمعايير الموضوعة حاليًا.

6- يمكن للعميل إعادة تغذية البطاقة حتى الحد الأقصى المذكور أعلاه.

7- عدد مرات التغذية في اليوم 3 مرات وفي الشھر 10مرات.

المستندات المطلوبة لإصدار البطاقات المدفوعة مقدما من بنك القاهرة



وفيما يخص المستندات المطلوبة الاصدار البطاقات المدفوعة مقدما من بنك القاهرة فهي كالتالي:

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استيفاء بطاقة الرقم القومي سارية / جواز سفر ساري يحتوي على الرقم القومي / بطاقة عسكرية تحتوي على الرقم القومي.



إرسال الحوالات من بنك القاهرة

ومن جانب آخر حدد بنك القاهرة خطوات إرسال الحوالات من الخارج لعملائه.

وحول خطوات إرسال الحوالة من الخارج على بنك القاهرة فهي التالي:

يتوجه الراسل الذي يرغب في تحويل مبلغ مالي إلى إحدى فروع شركات التحويل المتعاقدة مع بنك القاهرة بالخارج.

ويقوم بطلب إرسال حوالة على محفظة قاهرة كاش الإلكترونية بمصر مع توضيح الآتي:

الاسم الرباعي للمستفيد من الحوالة.

رقم الهاتف المحمول المسجل عليه محفظة قاهرة كاش بمصر.

يتم تحويل المبلغ المراد على محفظة قاهرة كاش الخاصة بالمستفيد من الحوالة

استقبال التحويلات

ويمكن استقبال التحويلات الداخلية إلى محفظة قاهرة كاش من جميع المحافظ الخاصة بأي بنك أو شركة اتصالات داخل مصر.

ومدة وصول الحوالة الواردة من الخارج يتم إضافتها للمحفظة في نفس اليوم لجميع الحوالات الواردة حتى الساعة الثالثة عصرًا أما للحوالات الواردة بعد الساعة الثالثة يتم إضافتها في يوم العمل التالي والحوالات الواردة يومي الجمعة والسبت يتم تنفيذها يوم الأحد صباحًا وفي حالة عدم وجود محفظة إلكترونية (قاهرة كاش) على رقم الهاتف المحمول المسجل من الراسل يتم رفض الحوالة ورد المبلغ مرة أخرى إلى الراسل.

ولا يوجد حد أقصى لعدد الحوالات ويمكن للعميل استقبال أكثر من حوالة خلال اليوم بشرط أن لا تتخطى المحفظة الحد الأقصى الخاص 100,000 جنيه مصرى ولا يوجد حد أدنى.

تطبيق القاهرة كاش

هل يتيح بنك القاهرة تطبيق القاهرة كاش لغير العملاء تساؤل يبحث الكثيرون عن إجابة له.

وكشف مسئولو بنك القاهرة أن البنك بالفعل يتيح خدمة محفظة القاهرة كاش لغير عملاء البنك.

تطبيق القاهرة كاش وكيفية الاشتراك به

يقدم بنك القاهرة تطبيق قاهرة كاش “Qahera cash” وهو بمنزلة محفظة إلكترونية بها العديد من المزايا للعملاء سواء كانوا عملاء لدى البنك أم لا، ويمكن استخدامها من خلال تطبيق يتم تحميله على الهاتف المحمول.

ويعد التطبيق واحدًا من الخدمات المصرفية المتنوعة التي يقدمها بنك القاهرة للعملاء في شتى الفروع التابعة له.