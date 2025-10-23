كل ما تريد معرفته عن قرض السلع المعمرة في بنك القاهرة

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن تفاصيل قرض السلع المعمرة.

وأوضح مسئولو بنك القاهرة أن طرق الحصول علي القرض في فروع البنك تشمل ما يلي:

2- قرض تمويل السلع المعمرة من بنك القاهرة

يمكنك من خلال بنك القاهرة الحصول على قرض، لشراء الاجهزة الكهربائية، والاثاث، والاجهزة الإلكترونية، وذلك بضمان من المرتب، ويشمل هذا التمويل جميع الفئات العاملة فى القطاع العام والقطاع الخاص.

ولكن حتى تتمكن من الحصول على هذا القرض يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما، وألا يقل الدخل الشهري عن 300 جنيه للقطاع العام، و1000 جنيه للقطاع الخاص.

والحد الأقصى للتمويل هو مبلغ 150 ألف جنيه، وتكون فترة السداد من 6 أشهر إلى 84 شهرا.

القرض الشخصي من بنك القاهرة

فى حالة الرغبة فى الحصول على القرض الشخصي من قبل بنك القاهرة، يجب استيفاء كافة الشروط التي تعتمد على وظيفتك، فى القطاع الخاص أم العام.

وتضم قائمة الأوراق والمستندات اللازمة لطلب القرض الشخصي في بنك القاهرة ما يلي:

الأوراق المطلوبة لطلب التمويل الشخصي

1- بطاقة الرقم القومي، بحيث تكون البطاقة سارية، ويكون مثبت بها الوظيفة.

2- شهادة خاصة بمفردات المرتب.

3- فاتورة غاز أو كهرباء أو تليفون حديثة، لإثبات مكان السكن.

شروط قرض بنك القاهرة للموظفين

يجب ألا يقل عمر المتقدم لطلب القرن الشخصي عن سن الـ 21 عاما.

أن يكون الحد الأدنى من الدخل الشهري للفرد 300 جنيه شهريا.

الحد الأقصى للتمويل هو مبلغ 350 ألف جنيه، على أن تكون فترة السداد تتراوح بين 6 أشهر إلى 84 شهرا.

الشروط التي يجب توافرها فى موظفي القطاع الخاص

لا يتم تقديم القرض للأفراد الذين يقل عمرهم عن 21 عاما.

الحد الأقصى للتمويل الشخصي هو 750 ألف جنيه، على أن يتم السداد على فترة تتراوح بين 6 أشهر والـ84 شهرا.

يجب ألا يقل الدخل الشهري للفرد عن ألف جنيه شهريا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.