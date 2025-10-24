هل يتيح حساب "بداية" بطاقات إيداع للشركات؟

يستفسر الكثير من عملاء البنك التجاري الدولي CIB خاصة أصحاب الشركات عن وجود بطاقات إيداع في حساب بداية.

وأوضح مسئولو بنك التجاري الدولي CIB أنه بالفعل يتيح حساب بداية للعملاء إصدار مجاني لبطاقة الإيداع للشركات.

وأوضح البنك التجاري الدولي أن حدود المعاملات في حساب بداية كالتالي:

الحد اليومي لمعاملات الخصم على الحساب 60 ألف جنيه.

الحد الشهري لمعاملات الخصم على الحساب 200 ألف جنيه.

ويتيح CIB Business Banking حساب 'بداية' الجاري للعملاء من أصحاب الأعمال الحرة الذين ليس لديهم تصريح نشاط أو مقر عمل، وذلك من خلال التالي:

رسوم اشتراك رمزية (5 جنيهات شهريًّا).

لا يوجد حد أدنى لرصيد الحساب.

إعفاء من رسوم إصدار بطاقة الخصم المباشر.

إعفاء من رسوم فتح الحساب.

اشتراك مجاني في خدمة الإنترنت البنكية للشركات CIB Business Online.

إمكانية طلب ماكينة نقاط البيع.

ومن جانب آخر يوفر البنك التجاري الدولي CIB مجموعة من خدمات القيمة المضافة لزيادة مبيعات العملاء وزيادة الإقبال على محلاتهم التجارية.

التقسيط

وهذه الخدمة تتيح لحاملي بطاقات CIB الائتمانية تقسيط مشترياتهم من التاجر بما سيؤدي ذلك إلى زيادة إقبال العملاء على المتجر، وزيادة مبيعاته وأرباح صاحبه من عملاء البنك.

التحويل الديناميكي للعملة

وتسمح خدمة التحويل الديناميكي للعملة لحاملي البطاقات الدولية بدفع قيمة السلع والخدمات بعمله بطاقاتهم. فعلى سبيل المثال، سيتمكن الزائر الأوروبي الذي يقضي إجازته بمصر من الدفع مقابل ما يشتريه من سلع باليورو باستخدام بطاقة الخصم المباشر أو بطاقته الائتمانية.

بوابة التاجر

وهذه البوابة تتيح إمكانية الوصول إلى جميع معاملات قبول الدفع من خلال بوابة سهلة الاستخدام وتتيح أيضًا إمكانية إصدار كشوف حساب إلكترونية تلقائيًّا بشكل يومي بالصيغة المفضلة، بالإضافة إلى تسوية المعاملات بكل سهولة.

