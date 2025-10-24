عوائد شهادات الادخار الحالية في البنك الأهلي المصري

الجمعة 24 أكتوبر 2025
يبحث الكثير من عملاء البنك الاهلي المصري عن فوائد شهادات الادخار الموجودة في فروع البنك بعد آخر قرار من البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في اخر اجتماع من لجنة السياسات النقدية.

وتشمل قائمة شهادات الادخار في البنك الاهلي العديد من المنتجات الادخارية التي تناسب الكثير من العملاء.

تفاصيل الشهادات وأسعار العائد:

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

السنة الأولى: 21%

السنة الثانية: 16.75%

السنة الثالثة: 13.50%

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

السنة الأولى: 23%

السنة الثانية: 18.50%

السنة الثالثة: 14%

الشهادة البلاتينية 3 سنوات

عائد ثابت شهريًا 17%

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

عائد ربع سنوي 21.25%

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

عائد شهري 14.25%

شهادة أمان المصريين

عائد 13%

وفي سياق متصل، يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي المصري عن إمكانية شراء الأوعية الادخارية واستردادها عبر خدمة الاهلي نت.

وأوضح مسئولي بنك الاهلي المصري أنه بالفعل يمكن استرداد الأوعية الادخارية وشرائها على خدمات الاهلي نت.

كما تشمل قائمة خدمة الأهلي نت المجانية (حاليا)  خدمات متنوعة ومختلفة ومنها: 

سداد مستحقات بطاقات الائتمان.

مراجعة فورية على كافة أنواع الحسابات وشهادات الاستثمار والأوعية الادخارية وبطاقات الائتمان.

الاطلاع على كشف حساب مفصل للحسابات وبطاقات الائتمان.

التبرع للجهات المسجلة على خدمة الأهلي نت.

التحويل لأى محفظة إلكترونية داخل جمهورية مصر العربية.

التحويل من حسابك الى حسابات أخرى خارج وداخل البنك البنك داخل مصر (بالعملة المحلية) باستخدام رقم الحساب الدولي (IBAN).

ويمكن للعملاء الاشتراك في خدمة "الأهلي نت/ الأهلي موبايل" من خلال تطبيق الأهلي موبايل أو من خلال الموقع الرسمي للبنك عن طريق زيارة الرابط التالي واتباع الخطوات.

الجريدة الرسمية