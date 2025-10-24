عوائد شهادات الادخار الحالية في البنك الأهلي المصري

يبحث الكثير من عملاء البنك الاهلي المصري عن فوائد شهادات الادخار الموجودة في فروع البنك بعد آخر قرار من البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في اخر اجتماع من لجنة السياسات النقدية.

وتشمل قائمة شهادات الادخار في البنك الاهلي العديد من المنتجات الادخارية التي تناسب الكثير من العملاء.

تفاصيل الشهادات وأسعار العائد:

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

السنة الأولى: 21%

السنة الثانية: 16.75%

السنة الثالثة: 13.50%

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

السنة الأولى: 23%

السنة الثانية: 18.50%

السنة الثالثة: 14%

الشهادة البلاتينية 3 سنوات

عائد ثابت شهريًا 17%

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

عائد ربع سنوي 21.25%

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

عائد شهري 14.25%

شهادة أمان المصريين

عائد 13%

وفي سياق متصل، يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي المصري عن إمكانية شراء الأوعية الادخارية واستردادها عبر خدمة الاهلي نت.

وأوضح مسئولي بنك الاهلي المصري أنه بالفعل يمكن استرداد الأوعية الادخارية وشرائها على خدمات الاهلي نت.

كما تشمل قائمة خدمة الأهلي نت المجانية (حاليا) خدمات متنوعة ومختلفة ومنها:

سداد مستحقات بطاقات الائتمان.

مراجعة فورية على كافة أنواع الحسابات وشهادات الاستثمار والأوعية الادخارية وبطاقات الائتمان.

الاطلاع على كشف حساب مفصل للحسابات وبطاقات الائتمان.

التبرع للجهات المسجلة على خدمة الأهلي نت.

التحويل لأى محفظة إلكترونية داخل جمهورية مصر العربية.

التحويل من حسابك الى حسابات أخرى خارج وداخل البنك البنك داخل مصر (بالعملة المحلية) باستخدام رقم الحساب الدولي (IBAN).

ويمكن للعملاء الاشتراك في خدمة "الأهلي نت/ الأهلي موبايل" من خلال تطبيق الأهلي موبايل أو من خلال الموقع الرسمي للبنك عن طريق زيارة الرابط التالي واتباع الخطوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.