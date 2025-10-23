التعاون يفوز على الفيحاء ويتقاسم صدارة الدوري السعودي مع النصر

واصل فريق التعاون سلسلة انتصاراته، وحقق فوزه الخامس تواليا، عندما تغلب على مضيفه الفيحاء 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، لحساب منافسات الجولة السادس في الدوري السعودي.

أهداف مباراة التعاون والفيحاء وترتيب الفريقين

وأنهى التعاون الشوط الأول متقدمًا، بهدفي، الفرنسي أنجيلو فولغيني (26) ومحمد محزري (39) وقلص الفيحاء النتيجة في الشوط الثاني، بواسطة الإنجليزي كريس سمولينج (60).

وبهذا الفوز رفع التعاون رصيده إلى 15 نقطة، متساويًا مع النصر المتصدر، الذي سيواجه الحزم يوم السبت، بينما بقي الفيحاء على رصيده السابق 8 تقاط، في المركز العاشر.

