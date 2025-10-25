السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أنا في المطار، مؤمن سليمان يرد على شائعة وفاته

مؤمن سليمان،فيتو
مؤمن سليمان،فيتو

نفى مؤمن سليمان المدير الفني لفريق الشرطة العراقي ما تردد في الساعات الأخيرة عن وفاته بأزمة قلبية مفاجئة في العاصمة بغداد، مؤكدًا أنه بخير وفي طريقه للعودة إلى عمله مع الفريق


مؤمن سليمان يرد على شائعة وفاته


وكتب سليمان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك تعليقًا على الشائعة التي انتشرت سريعًا: "يا جماعة دي إشاعة سخيفة، أنا في المطار راجع بغداد إن شاء الله وأشكركم".

 

وتداولت أخبار غير دقيقة عن حالته الصحية، ما أثار قلق جماهير الشرطة ومحبيه في مصر والعراق، ودفعه للخروج سريعًا لنفيها بنفسه وطمأنة الجميع.
 

مؤمن سليمان فريق الشرطة العراقي فريق الشرطة

