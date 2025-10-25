السبت 25 أكتوبر 2025
حوادث

حضنتها زي بنتي، نص أقوال سائق تحرش بطالبة في المعادي

متهم
متهم

استمعت النيابة العامة، لأقوال سائق بأحد المدارس الخاصة بمنطقة المعادى، لاتهامه بالتحرش بطالبة في الصف الثاني الإعدادي خلال نزولها من السيارة، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

حيث أنكر السائق الاتهامات المنسوبة إليه قائلا “ أنا معدي الـ٦٠ سنة والبنت زي بنتي أو حفيدتي وحضنتها فعلا علشان أساعدها تنزل من الباص وما كنتش أعرف أن الأمور هتوصل لكدة ”.

سائق يتحرش بطالبة بالمعادي

تلقى قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة بلاغا من والد طالبة في الصف الثاني الإعدادي، يتهم سائق مدرسة خاصة بدائرة القسم بالتحرش بابنته أثناء نزولها من السيارة أثناء عودتها من المدرسة، وتم تشكيل فريق بحث وتحري لكشف ملابسات الواقعة.

وتبين أن السائق الخاص بأحد المدارس الخاصة التي تدرس فيها الطالبة يبلغ من العمر 60 سنة.

وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته باتهامات والد الطالبة، أنكر جميع الاتهامات، زاعما أنه كان يحضنها بشكل طبيعي لمساعدتها في النزول من الحافلة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

النيابة العامة بمنطقة المعادى سائق يتحرش بطالبة بالمعادي قسم شرطة المعادي مديرية أمن القاهرة منطقة المعادى

