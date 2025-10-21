حبس سائق ميكروباص دهس عاملا في مدينة الشروق

أمرت نيابة الشروق، بحبس قائد سيارة ميكروباص دهس عاملا أثناء عبوره الطريق في مدينة الشروق، وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات، فيما انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث، وأمرت النيابة باستعجال التحريات حول الواقعة.

حادث تصادم بالشروق

تلقى قسم شرطة الشروق بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفٍ بأحد الطرق بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين أنه أثناء عبور عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل الطريق، اصطدمت به سيارة مجهولة، ما أدى إلى إصابته ووفاته في الحال، بينما فر السائق هاربًا.

وبتكثيف الجهود، تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط السيارة الميكروباص المتسببة في الحادث وقائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه فر من موقع الحادث خشية التعرض للمساءلة القانونية.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

