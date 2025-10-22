الأربعاء 22 أكتوبر 2025
حبس عاطلين نصبا على المواطنين من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس عاطلين مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، لقيامهما بالنصب على المواطنين عن طريق انتحال صفة موظفى خدمة عملاء البنوك، وذلك 4 أيام على ذمة استكمال التحقيقات، واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وتبين قيامهما بمطالبة المواطنين بتحديث بياناتهم البنكية ومساعدتهم في الحصول على قروض أو منح أو مساعدات مالية، واستغلال ذلك للحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية تم ضبطهما، وبحوزتهما 11 هاتفا محمولا تحتوي على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى، واعترفا بارتكابهما 7 وقائع احتيال بنفس الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

