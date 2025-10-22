تفاصيل صادمة في واقعة تسهيل الأعمال المنافية للآداب عبر تطبيق هاتفي للمساج

تسلمت النيابة العامة تحريات مباحث الآداب في واقعة سيدة متهمة بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب لعدد من السيدات عبر تطبيق هاتفي خاص بالمساج، حيث كانت تقوم بالإعلان عن تلك الأنشطة المشبوهة مقابل مبالغ مالية، وذلك في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الواقعة.

ووفقًا لتقرير التحريات، تبين أن السيدة المتهمة كانت قد بدأت في تسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب منذ أكثر من عام، عبر تطبيق هاتفي مخصص للمساج.

وكانت تحصل على مبالغ مالية تتجاوز 5000 جنيه في الساعة من الراغبين في هذه الأعمال. وقد رصدت التحريات محادثات ومكالمات عبر تطبيق الواتساب، والتي أظهرت تورط المتهمة في هذه الأنشطة غير القانونية.

وفي إطار التحقيقات، وبعد تقنين الإجراءات الأمنية، تم ضبط 10 سيدات أخريات شاركن في هذه الأعمال المنافية للآداب، منهن سيدتان لهما معلومات جنائية. وبمواجهتهن، اعترفن بممارستهن الأنشطة المحظورة كما ورد في التحقيقات.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتهمات، مع استمرار التحقيقات لكشف كافة تفاصيل القضية.

