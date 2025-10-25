السبت 25 أكتوبر 2025
تفريغ هواتف تشكيل عصابي روج لمواد مخدرة ومقاطع منافية للآداب عبر مواقع التواصل

أمرت النيابة العامة، بتفريغ هواتف ومحادثات تشكيل عصابي تورّط في الاتجار بالمواد المخدّرة، وإدارة عدد من الحسابات عبر أحد تطبيقات الهواتف المحمولة لنشر مقاطع فيديو منافية للآداب العامة تتضمن تحريضًا سافرًا على ممارسات غير أخلاقية وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

 

وأسفرت المتابعة الأمنية الدقيقة عن تحديد وضبط الشخص القائم على إدارة تلك الحسابات، إلى جانب 3 سيدات، وشخصين ظهروا في المقاطع المشار إليها، وجميعهم من مركز سمالوط بمحافظة المنيا.

وبتفتيشهم، عُثر بحوزتهم على 10 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، وسلاح ناري (فرد خرطوش)، و9 هواتف محمولة تحتوي على عدد كبير من المقاطع الإباحية.

وبمواجهتهم، أقرّ المتهمون بتكوين تشكيل عصابي تخصّص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدّرة وتصوير ونشر مقاطع إباحية عبر تطبيقات الهواتف المحمولة، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

الجريدة الرسمية