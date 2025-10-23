الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قرار جديد من النيابة ضد سائق متهم بالتحرش بطالبة في المعادي

حجز متهم
حجز متهم

أمرت النيابة العامة، بتفريغ كاميرات المراقبة لسائق خاص بأحد المدارس الخاصة بمنطقة المعادى لاتهامه بالتحرش بطالبة في الصف الثاني الإعدادي خلال نزولها من السيارة وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

سائق يتحرش بطالبة بالمعادي

تلقى قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة بلاغا من والد طالبة في الصف الثاني الإعدادي، يتهم سائق مدرسة خاصة بدائرة القسم بالتحرش بابنته أثناء نزولها من السيارة أثناء عودتها من المدرسة، وتم تشكيل فريق بحث وتحري لكشف ملابسات الواقعة.

وتبين أن السائق الخاص بأحد المدارس الخاصة التي تدرس فيها الطالبة يبلغ من العمر 60 سنة.

وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته باتهامات والد الطالبة، أنكر جميع الاتهامات، زاعما أنه كان يحضنها بشكل طبيعي لمساعدتها في النزول من الحافلة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة تحرش بطالبه سائق يتحرش بطالبة بالمعادي قسم شرطة المعادي مديرية أمن القاهرة منطقة المعادى نيابة العامة كاميرات المراقبة

مواد متعلقة

تفاصيل صادمة في واقعة تسهيل الأعمال المنافية للآداب عبر تطبيق هاتفي للمساج

حبس عاطلين نصبا على المواطنين من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني

تجديد حبس 3 متهمين انتحلوا صفة موظفي بنوك للاستيلاء على أموال المواطنين

تجديد حبس عاطل قتل فتاة أثناء ممارسة الرذيلة في التجمع

حبس سائق ميكروباص دهس عاملا في مدينة الشروق

استعجال التقرير المروري لحريق سيارة ملاكي بالتجمع الأول

نص أقوال خادمة سرقت كيلو ذهب من فيلا طبيب شهير بالتجمع

حبس عصابة التماثيل الأثرية المقلدة بحدائق أكتوبر

الأكثر قراءة

بعد تصرف مو، تعليق غير متوقع من سلوت عن منافسة محمد صلاح على أفضل لاعب إفريقي (فيديو)

أحدهما تعلق بالشباك 10 دقائق، مأساة في سقوط طفلين شقيقين من الدور العاشر بدمنهور

اليوم، السيسي يلتقي ملك بلجيكا ورئيسة البرلمان الأوروبي

بعد ساعة ونصف رعب، السيطرة على حريق مخزن أخشاب قرب معهد العلوم الإدارية بالشرقية (فيديو وصور)

هم يدركون قوتها، مادورو يهدد أمريكا بـ 5 آلاف صاروخ روسي الصنع

انخفاض كبير في كريستال وارتفاع الذرة، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

كاد يشعلها، إعلامي إنجليزي شهير يحذف منشورا مثيرا عن محمد صلاح، ماذا قال؟

أسعار وأصناف الفاكهة والنباتات في معرض زهور الخريف 2025 (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بختام تعاملات اليوم

آخر تطورات سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سورية المركزي

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 23 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 23 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الخميس 23 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية