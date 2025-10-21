الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
حوادث

تجديد حبس عاطل قتل فتاة أثناء ممارسة الرذيلة في التجمع

جدد قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة حبس عاطل متهم بقتل فتاة أثناء ممارسة الرذيلة معها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول؛ بسبب خلافهما حول الأجر نظير الخدمة الحرام التي تقدمها له، وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات.

بلاغ من الأهالي  بالعثور على جثة

وكانت مباحث قسم شرطة التجمع الأول قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل إحدى الشقق بدائرة القسم.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.


وبالفحص، تبين العثور على جثة سيدة مصابة بطعنات متفرقة، وبالتحري تبين أنها تدير شقة تخصصت في ممارسة الأعمال المنافية للآداب، وأن وراء ارتكاب الجريمة رجلا من راغبي المتعة الحرام.

وأضافت التحريات أن المتهم طعن المجني عليها أثناء ممارستهما الرذيلة بسبب خلافهما حول الأجر المتفق عليه.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

القاهرة الجديدة النيابة العامة ممارسة الاعمال المنافية للاداب قسم شرطة التجمع الأول ممارسة الرذيلة نيابة العامة

