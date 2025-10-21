الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

استعجال التقرير المروري لحريق سيارة ملاكي بالتجمع الأول

حريق سيارة،فيتو
حريق سيارة،فيتو

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال التقرير المروري في حريق اندلع بسيارة ملاكي على الطريق الرئيسي بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، مما تسبب في شلل مروري مؤقت بالمنطقة وذلك لكشف ملابسات  الواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق في سيارة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء التي تمكنت من محاصرة النيران وإخمادها دون وقوع أي إصابات.

وباشرت الخدمات المرورية عملها عقب انتهاء عمليات الإطفاء، حيث تم رفع آثار الحادث وسحب السيارة المتفحمة باستخدام أوناش الإدارة، مما ساهم في إعادة حركة المرور لطبيعتها.

وتبين من الفحص تفحم السيارة بالكامل، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة المختصة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتخاذ الإجراءات القانونية التجمع الأول التقرير المروري القاهرة الجديدة حريق سيارة ملاك شرطة التجمع الأول قسم شرطة التجمع الأول قسم شرطة التجمع نيابة القاهرة الجديدة

مواد متعلقة

نص أقوال خادمة سرقت كيلو ذهب من فيلا طبيب شهير بالتجمع

حبس عصابة التماثيل الأثرية المقلدة بحدائق أكتوبر

نص التحريات المبدئية بحريق فيلا سكنية بالتجمع الأول

تفريغ كاميرات المراقبة لمنزل التيك توكر "وليد أبح" بعد اعتدائه على شاب وتصويره عاريًا

حبس خادمة سرقت كيلو ذهب من فيلا طبيب شهير بالتجمع

صور أولية لحادث مصرع عاملين داخل موقع تحت الإنشاء بالتجمع

استعجال التقرير الطبي في مصرع عروسين اختناقا بالغاز بالقاهرة الجديدة

حجز عصابة الآثار الوهمية لبيعها لراغبي الثراء السريع

الأكثر قراءة

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 3 أصناف منها التين وارتفاع الجوافة والعنب

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 21 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

بعد أن هزت سوق الدواء المصري، اليوم الحكم في قضية إفلاس "المتحدة للصيادلة"

ترامب يبدأ في هدم جزءا من البيت الأبيض لبناء قاعة احتفالات (فيديو)

ارتفاع اليوريا المخصوص 1234 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

عودة الأجواء الصيفية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

هجوم روسي يقطع الكهرباء عن أجزاء واسعة من شمال أوكرانيا

هو اللي ضحى، عمر كمال يعترف صراحة بسرقة أغاني ألبوم محمد فؤاد ويكشف القصة كاملة (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 21 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 21 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية