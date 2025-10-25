السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يتابع مشروعات تحسين معيشة المزارعين بأسيوط

أعضاء الصندوق الدولي
أعضاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يزور أسيوط، فيتو

 أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير القطاعين الزراعي والبيطري والنهوض بهما لتحقيق تنمية ريفية شاملة ومستدامة في صعيد مصر، مشددًا على أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية التي تعود بالنفع على المزارعين والمربين وتعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

متابعة تنفيذ أنشطة المشروع الممول من الصندوق

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة برئاسة الدكتور عبد الرحيم أحمد، وكيل الوزارة، استقبلت وفدًا من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وذلك لبحث سبل التعاون ومتابعة تنفيذ أنشطة المشروع الممول من الصندوق بعدد من القرى المستهدفة بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس حمدي محمد خليل مدير عام الإرشاد الزراعي، والمهندس إيهاب رمسيس مدير المكتب والحوكمة ومسئول مشروع "استار" بأسيوط، والدكتورة فاطمة عايد مدير إدارة التعاون الدولي بديوان عام المحافظة، والمهندس محمد علي محمد مهندس الإرشاد الزراعي، ومحمد مبارك محاسب المشروع.

مناقشة آليات دعم المزارعين

وأضاف محافظ أسيوط أن اللقاء تناول استعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من أنشطة المشروع، ومناقشة آليات دعم المزارعين لتحقيق الأهداف المرجوة، أعقب ذلك جولة ميدانية لوفد الصندوق لمتابعة سير الأعمال بعدد من القرى المستفيدة، منها قرية عرب مطير بمركز الفتح وقرية العونة بمركز ساحل سليم، بمشاركة عبد اللطيف فضالة رئيس مركز ومدينة ساحل سليم.

مراحل تصنيع منتجات الرمان والاستفادة من المخلفات الناتجة عنه 

وتضمنت الجولة تفقد أنشطة جمعية بادر لتنمية الصعيد بقرية العونة، والاطلاع على مراحل تصنيع منتجات الرمان والاستفادة من المخلفات الناتجة عنه في صناعات متعددة، إلى جانب عقد لقاءات مفتوحة مع المزارعين لمناقشة احتياجاتهم من برامج الإقراض والتحديات التي تواجههم في زراعة الرمان، وسبل التغلب عليها، فضلًا عن بحث إمكانية التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية لخدمة الأنشطة الزراعية والري.

زراعة أسيوط تشن حملة لمتابعة وفحص المحاصيل الشتوية

زراعة أسيوط: برامج توعية زراعية لتعظيم الاستفادة من المخلفات وتحويلها لسماد

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة ستواصل التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه المشروعات بما يتناسب مع طبيعة القرى واحتياجات سكانها، وصولًا إلى تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة في الريف الأسيوطي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط التعاون الدولي الزراعة والري الصندوق الدولي للتنمية الزراعية اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اللواء هشام ابو النصر المشروعات التنموية هشام أبو النصر تنفيذ المشروعات التنموية رؤية مصر 2030 زراعة الرمان ساحل سليم قرية عرب مطير قرية العونة محافظ أسيوط محافظة اسيوط مركز ساحل سليم مصر 2030

مواد متعلقة

حملات مكثفة على المنشآت بأسيوط للتفتيش على تطبيق قانون العمل واشتراطات السلامة

تحرير 37 محضرا لمخالفات دمغ الموازين خلال حملة رقابية بأسيوط

شاشات عرض كبرى بميادين أسيوط لبث فعاليات افتتاح المتحف الكبير

محافظ أسيوط يسلم كراسي كهربائية وماكينات خياطة لذوي الهمم والسيدات المعيلات

26 أكتوبر، جامعة أسيوط تنظم يوما علميا عن الوقاية من الجلطات

ضبط محطتي وقود لبيعهما 19 طن سولار وبنزين مدعم في أسيوط

تسهيلات للرحلة الجوية الأسبوعية بين أسيوط والقاهرة تشمل أتوبيسا مكيفا ووجبة مجانية

استرداد 154 فدانا خلال حملة لإزالة 55 حالة تعد على الأراضي بأسيوط

ads

الأكثر قراءة

قبل لقاء الليلة، أرقام رائعة لـ محمد صلاح أمام برينتفورد

بعد واقعة مسن السويس، تعرف على حالات الإخلاء الفوري لوحدات الإيجار القديم

حضنتها زي بنتي، نص أقوال سائق تحرش بطالبة في المعادي

الشيوخ يعقد 3 جلسات لتشكيل اللجان وانتخاب هيئات مكاتبها غدا

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 25 أكتوبر 2025

أسعار الخضار اليوم، وداعا لجنون الطماطم وانخفاض الليمون 6 جنيهات

أسعار السمك اليوم السبت، انخفاض الماكريل 26 جنيها وقفزة مفاجئة في البلطي

اللاعب يغيب عن الجلسة، جنايات الجيزة تبدأ محاكمة رمضان صبحي في قضية التزوير

خدمات

المزيد

ضوابط تحديد مواعيد الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

حالات مسموح فيها بدخول السلطات للمنازل في قانون الإجراءات الجنائية

أسعار الخضار اليوم، وداعا لجنون الطماطم وانخفاض الليمون 6 جنيهات

أسعار السمك اليوم السبت، انخفاض الماكريل 26 جنيها وقفزة مفاجئة في البلطي

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم تكسب العامل بصورة شخصية من وظيفته؟ الإفتاء تحذر من الرشوة المحرمة

تفسير حلم المسك في المنام وعلاقته بقدوم الخير والرزق الوفير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 25 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية