محافظ أسيوط يسلم كراسي كهربائية وماكينات خياطة لذوي الهمم والسيدات المعيلات

سلم اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عددًا من الكراسي الكهربائية المتحركة وماكينات الخياطة لعدد من المستحقين من ذوي الهمم والحالات الحرجة والسيدات المعيلات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الداعمة لذوي الاحتياجات الخاصة ومشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال احتفالية أقيمت ببهو الديوان العام للمحافظة، بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعزة عبد العال مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين، ونفسية عبد السلام مدير المشاركة المجتمعية، ومحمود ياسين مدير الشؤون الإدارية، وعدد من القيادات التنفيذية والاجتماعية والمستفيدين من المبادرة.

تلبية احتياجات الحالات الحرجة التي تواجه صعوبات في الحركة

وأوضح محافظ أسيوط أن تسليم الكراسي الكهربائية جاء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا خاصًا بذوي الهمم، مشيرًا إلى أن هذه الدفعة من الكراسي تم توفيرها بدعم من المشاركة المجتمعية لتلبية احتياجات الحالات الحرجة التي تواجه صعوبات في الحركة.

وأشاد اللواء هشام أبو النصر بدور المشاركة المجتمعية والمؤسسات الأهلية في مساندة جهود الدولة ودعم الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس روح التضامن والتكافل بين أبناء المجتمع الأسيوطي، ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة.

تدريب المستفيدين على استخدام الكراسي الكهربائية

وأضاف محافظ أسيوط أنه تم تدريب المستفيدين على استخدام الكراسي الكهربائية والعناية بها لضمان استمرار صلاحيتها، مشيرًا إلى أن المحافظة تلقت مؤخرًا دعمًا من الهيئة العربية للتصنيع ب30 كرسيًا كهربائيًا، بالإضافة إلى 10 كراسي أخرى من إحدى الشركات كجزء من مبادرات المسؤولية المجتمعية، وقد تم تسليمها بعد دراسة الحالات المستحقة بدقة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر استمرار محافظة أسيوط في توسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن وصول الدعم إلى جميع المستحقين وتحسين جودة الحياة لذوي الهمم والسيدات المعيلات.

من جانبه، أوضح حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، أنه تم تسليم 10 كراسي كهربائية متحركة و15 كرسيًا عاديًا لغير القادرين على الحركة، إضافة إلى 3 ماكينات خياطة، مؤكدًا استمرار الدعم والرعاية الاجتماعية والصحية لذوي الهمم، وتوفير مشروعات تنموية تساعد السيدات المعيلات على تحقيق دخل كريم ومستدام.

