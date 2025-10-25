السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط يسلم كراسي كهربائية وماكينات خياطة لذوي الهمم والسيدات المعيلات

محافظ أسيوط يسلم
محافظ أسيوط يسلم الكراسي المتحركة،فيتو

 سلم اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عددًا من الكراسي الكهربائية المتحركة وماكينات الخياطة لعدد من المستحقين من ذوي الهمم والحالات الحرجة والسيدات المعيلات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الداعمة لذوي الاحتياجات الخاصة ومشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال احتفالية أقيمت ببهو الديوان العام للمحافظة، بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعزة عبد العال مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين، ونفسية عبد السلام مدير المشاركة المجتمعية، ومحمود ياسين مدير الشؤون الإدارية، وعدد من القيادات التنفيذية والاجتماعية والمستفيدين من المبادرة.

تلبية احتياجات الحالات الحرجة التي تواجه صعوبات في الحركة

وأوضح محافظ أسيوط أن تسليم الكراسي الكهربائية جاء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا خاصًا بذوي الهمم، مشيرًا إلى أن هذه الدفعة من الكراسي تم توفيرها بدعم من المشاركة المجتمعية لتلبية احتياجات الحالات الحرجة التي تواجه صعوبات في الحركة.

وأشاد اللواء هشام أبو النصر بدور المشاركة المجتمعية والمؤسسات الأهلية في مساندة جهود الدولة ودعم الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس روح التضامن والتكافل بين أبناء المجتمع الأسيوطي، ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة.

تدريب المستفيدين على استخدام الكراسي الكهربائية 

وأضاف محافظ أسيوط أنه تم تدريب المستفيدين على استخدام الكراسي الكهربائية والعناية بها لضمان استمرار صلاحيتها، مشيرًا إلى أن المحافظة تلقت مؤخرًا دعمًا من الهيئة العربية للتصنيع ب30 كرسيًا كهربائيًا، بالإضافة إلى 10 كراسي أخرى من إحدى الشركات كجزء من مبادرات المسؤولية المجتمعية، وقد تم تسليمها بعد دراسة الحالات المستحقة بدقة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر استمرار محافظة أسيوط في توسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن وصول الدعم إلى جميع المستحقين وتحسين جودة الحياة لذوي الهمم والسيدات المعيلات.

محافظ أسيوط يوزع 100 حقيبة مدرسية ومستلزمات للأسر الأولى بالرعاية (صور)

محافظ أسيوط يشهد تسليم 50 كرسيا متحركا بعد إعادة صيانتها وتأهيلها

من جانبه، أوضح حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، أنه تم تسليم 10 كراسي كهربائية متحركة و15 كرسيًا عاديًا لغير القادرين على الحركة، إضافة إلى 3 ماكينات خياطة، مؤكدًا استمرار الدعم والرعاية الاجتماعية والصحية لذوي الهمم، وتوفير مشروعات تنموية تساعد السيدات المعيلات على تحقيق دخل كريم ومستدام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط التضامن الاجتماعي التمكين الاقتصادى للمرأة الحالات الحرجة السيدات المعيلات اللواء هشام ابو النصر اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط ذوى الاحتياجات الخاصة رؤية مصر 2030 محافظ أسيوط محافظة اسيوط مشروعات التمكين الاقتصادي وزارة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

26 أكتوبر، جامعة أسيوط تنظم يوما علميا عن الوقاية من الجلطات

ضبط محطتي وقود لبيعهما 19 طن سولار وبنزين مدعم في أسيوط

تسهيلات للرحلة الجوية الأسبوعية بين أسيوط والقاهرة تشمل أتوبيسا مكيفا ووجبة مجانية

استرداد 154 فدانا خلال حملة لإزالة 55 حالة تعد على الأراضي بأسيوط

مجلة "العلوم الهندسية" بجامعة أسيوط تحصد تصنيف Q2 عربيا في معامل التأثير "أرسيف"

جامعة أسيوط: 19 ألف طالب استفادوا من صندوق التكافل

تعليم أسيوط والأوقاف ينظمان لقاء تعريفيا بالمبادرة الوطنية "صحح مفاهيمك"

تعليم أسيوط يسلم كتبا جديدة لـ17 تلميذا من مصابي حادث التروسيكل (صور)

ads

الأكثر قراءة

الشيوخ يعقد 3 جلسات لتشكيل اللجان وانتخاب هيئات مكاتبها غدا

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 25 أكتوبر 2025

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع كبير يضرب 6 أصناف أبرزها الموز والتفاح والعنب

موعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

أسعار الخضار اليوم، وداعا لجنون الطماطم وانخفاض الليمون 6 جنيهات

القبض على مالك العقار بطل واقعة صفع مستأجر مسن بـ"القلم" في السويس

أسعار السمك اليوم السبت، انخفاض الماكريل 26 جنيها وقفزة مفاجئة في البلطي

أول متحف أخضر بإفريقيا والشرق الأوسط، المتحف المصري الكبير يحصد جوائز عالمية

خدمات

المزيد

ضوابط تحديد مواعيد الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

حالات مسموح فيها بدخول السلطات للمنازل في قانون الإجراءات الجنائية

أسعار الخضار اليوم، وداعا لجنون الطماطم وانخفاض الليمون 6 جنيهات

أسعار السمك اليوم السبت، انخفاض الماكريل 26 جنيها وقفزة مفاجئة في البلطي

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المسك في المنام وعلاقته بقدوم الخير والرزق الوفير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 25 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 25 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية