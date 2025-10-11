السبت 11 أكتوبر 2025
محافظات

زراعة أسيوط تشن حملة لمتابعة وفحص المحاصيل الشتوية

زراعة أسيوط تتفقد
زراعة أسيوط تتفقد المحاصيل الشتوية،فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن رفع مستوى الوعي لدى المزارعين والفلاحين في القرى والنجوع يمثل ركيزة أساسية لتحقيق تنمية زراعية مستدامة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالقطاع الزراعي وتعزيز دوره في دعم خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. 

جولة ميدانية لمتابعة وفحص الزراعات في الحقول 

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مديرية الزراعة، برئاسة الدكتور عبد الرحيم أحمد، وكيل الوزارة، نظمت جولة ميدانية لمتابعة وفحص الزراعات الصيفية والمحاصيل الشتوية بنطاق مركز أسيوط، وذلك في إطار أعمال المتابعة والدعم الفني للمزارعين، وتنفيذًا لأهداف المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان". 

وشملت الجولة متابعة الحالة العامة للمحاصيل، بمشاركة المهندس علي هريدي، مدير عام الشئون الزراعية، والمهندس شهاب الدين أحمد، مدير حماية الأراضي.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية التزام المزارعين بالتوصيات الفنية الصادرة عن وزارة الزراعة، بما يضمن الحصول على محاصيل ذات جودة عالية وإنتاجية كبيرة، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم الدعم الكامل وتذليل العقبات أمام تنظيم المزيد من الندوات التوعوية والإرشادية للفلاحين.

زراعة أسيوط: برامج توعية زراعية لتعظيم الاستفادة من المخلفات وتحويلها لسماد

زراعة أسيوط تفاجئ جمعية الغريب بزيارة وترصد مخالفات

يذكر أن محافظ أسيوط كان قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة عبر الأرقام (2135858/088) و(2135727/088)، أو من خلال تطبيق "تليجرام" على الرقم (01066628906)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء.

