26 أكتوبر، جامعة أسيوط تنظم يوما علميا عن الوقاية من الجلطات

 ينظم قسم طب المخ والأعصاب بمستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط، يوما علميا بعنوان أفكار مبتكرة فى كيفية الوقاية من الجلطات وإصلاح مفهومنا عنها. 

ويقام اليوم العلمي بجامعة أسيوط يوم الأحد الموافق ٢٦ أكتوبر الجاري، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبد الباسط خلاف، وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبدالرحمن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طارق راجح، مدير المستشفى، والدكتورة غيداء شحاته، نائب مدير المستشفى للشئون الطبية والعلاجية، والأستاذة الدكتورة شريفة أحمد، رئيس قسم طب المخ والأعصاب.

 

تحديث البروتوكولات العلاجية ومواكبة أحدث المستجدات العلمية 

 يأتي هذا اليوم في إطار حرص مستشفيات جامعة أسيوط على تحديث البروتوكولات العلاجية ومواكبة أحدث المستجدات العلمية يحاضر فى هذا اليوم العلمي نخبة من الأساتذة بقسم طب المخ والأعصاب.

تقام فعاليات اليوم في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، بقاعة المؤتمرات بمستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط بالدور الرابع.

 

