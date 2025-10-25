تحرير 37 محضرا لمخالفات دمغ الموازين خلال حملة رقابية بأسيوط

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تحرير 37 محضرًا للمحال والمنافذ التجارية لعدم دمغ الموازين، وذلك خلال حملات رقابية مكبرة شنتها الأجهزة التنفيذية على الأسواق بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين والتصدي لمظاهر الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.

التأكد من سلامة وصحة الأوزان المستخدمة في المعاملات التجارية

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة، نظمت حملة موسعة بالتنسيق مع هيئة الدمغة والموازين، للتأكد من سلامة وصحة الأوزان المستخدمة في المعاملات التجارية، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان النزاهة في البيع والشراء.

وأسفرت الحملة عن تحرير 37 محضرًا للمحال التجارية لمخالفتها عدم دمغ الموازين أو استخدام موازين غير صالحة، وذلك بمشاركة عز محمد عبد الرحمن، ومحمد بكر، وبالتعاون مع هيئة الدمغة والموازين برئاسة عادل محمد إبراهيم، مدير مكتب الهيئة بأسيوط، وآلاء عادل إبراهيم من هيئة الدمغة والموازين بالوادي الجديد.

حملات تموينية ورقابية بشكل يومي على الأسواق

وأكد محافظ أسيوط استمرار تنفيذ الحملات التموينية والرقابية بشكل يومي على الأسواق والمحال التجارية لضمان توافر السلع بالأسعار المناسبة، والتصدي لأي محاولات للتلاعب أو الغش، مشددًا على تطبيق القانون بكل حزم وعدم التهاون مع المخالفين.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر الأرقام (114) و(088/2135858 – 088/2135727)، إلى جانب رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء، مؤكدًا سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي بلاغات لضمان حماية المستهلك وتحسين مستوى الخدمات بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.