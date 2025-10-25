السبت 25 أكتوبر 2025
تحرير 37 محضرا لمخالفات دمغ الموازين خلال حملة رقابية بأسيوط

 أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تحرير 37 محضرًا للمحال والمنافذ التجارية لعدم دمغ الموازين، وذلك خلال حملات رقابية مكبرة شنتها الأجهزة التنفيذية على الأسواق بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين والتصدي لمظاهر الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.

التأكد من سلامة وصحة الأوزان المستخدمة في المعاملات التجارية 

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة، نظمت حملة موسعة بالتنسيق مع هيئة الدمغة والموازين، للتأكد من سلامة وصحة الأوزان المستخدمة في المعاملات التجارية، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان النزاهة في البيع والشراء. 

وأسفرت الحملة عن تحرير 37 محضرًا للمحال التجارية لمخالفتها عدم دمغ الموازين أو استخدام موازين غير صالحة، وذلك بمشاركة عز محمد عبد الرحمن، ومحمد بكر، وبالتعاون مع هيئة الدمغة والموازين برئاسة عادل محمد إبراهيم، مدير مكتب الهيئة بأسيوط، وآلاء عادل إبراهيم من هيئة الدمغة والموازين بالوادي الجديد.

حملات تموينية ورقابية بشكل يومي على الأسواق

وأكد محافظ أسيوط استمرار تنفيذ الحملات التموينية والرقابية بشكل يومي على الأسواق والمحال التجارية لضمان توافر السلع بالأسعار المناسبة، والتصدي لأي محاولات للتلاعب أو الغش، مشددًا على تطبيق القانون بكل حزم وعدم التهاون مع المخالفين.

ضبط لحوم فاسدة وسلع غذائية منتهية الصلاحية في حملة تموينية بأسيوط

لعدم دمغ الموازين، تحرير 9 محاضر في حملة على محلات الذهب بأسيوط (صور)

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر الأرقام (114) و(088/2135858 – 088/2135727)، إلى جانب رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء، مؤكدًا سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي بلاغات لضمان حماية المستهلك وتحسين مستوى الخدمات بالمحافظة.

