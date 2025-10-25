السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملات مكثفة على المنشآت بأسيوط للتفتيش على تطبيق قانون العمل واشتراطات السلامة

حملة على مواقع العمل
حملة على مواقع العمل بأسيوط لتطبيق اشتراطات السلامة،فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تكثيف الحملات على المنشآت الصناعية والخدمية والتواجد الميداني بين العمال، للتوعية بمستجدات قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، ومتابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل المختلفة، حفاظًا على حقوق العاملين وسلامتهم ودعمًا لمنظومة التنمية المستدامة التي تنتهجها الدولة في إطار رؤية مصر 2030.

 

حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت ذات الخطورة والمقلقة للراحة

 

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية العمل، بقيادة الدكتور حازم علي حسن وكيل الوزارة، نفذت حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت ذات الخطورة والمقلقة للراحة، ضمت إدارات وأقسام العمل المختلفة، حيث شارك فيها كل من إدارة الحوكمة برئاسة نصر كمال مدير الإدارة، وإدارة السلامة والصحة المهنية برئاسة الكيميائي خالد مرغني، والمهندس محسن مرشد مدير مكتب عمل أبوتيج، وعبد الله حامد مدير مكتب عمل الغنايم، إلى جانب علي حربي الموجه الفني لتفتيش العمل.

 

التأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد واشتراطات السلامة

 

وأشار محافظ أسيوط إلى أن فريق العمل قام بالتفتيش على 32 منشأة بمركز الغنايم تنوعت ما بين مواقع إنشائية، ومحطات تموين سيارات بالوقود، ومدارس، وورش نجارة وحدادة وسمكرة، ومخابز، وذلك بهدف التأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد واشتراطات السلامة والصحة المهنية، فضلًا عن توعية العمال وشرح مستجدات القانون الجديد وتعريفهم بأهداف السلامة والصحة المهنية وأهمية تأمين بيئة العمل من المخاطر التي قد تواجههم أثناء أداء مهامهم اليومية.

وأضاف اللواء دكتور هشام أبوالنصر أن الحملة أسفرت عن تصحيح عدد من المخالفات التي تم رصدها في بعض المنشآت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد غير الملتزمين، مع متابعة تنفيذ التوصيات اللازمة لضمان بيئة عمل آمنة.

شعبة شركات حراسة المنشآت تبحث مقترحات قانون العمل الجديد

"السلامة المهنية" تنظم ندوة للتوعية بطرق تطبيق قانون العمل الجديد

 

وشدد محافظ أسيوط على أهمية استمرار هذه الحملات بالتنسيق بين مديرية العمل وكافة الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد على ضرورة تعزيز التعاون بين أطراف العملية الإنتاجية، الدولة، والعامل، وصاحب العمل، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل مستقرة وآمنة تعزز من كفاءة الإنتاج وترسخ لمبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة في جميع مراكز المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط الأجهزة التنفيذية التنمية المستدامة السلامة والصحة المهنية القانون الجديد اللواء هشام ابو النصر اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط المنشآت الصناعية تطبيق قانون العمل رؤية مصر 2030 قانون العمل الجديد محافظ أسيوط محافظة اسيوط

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يسلم كراسي كهربائية وماكينات خياطة لذوي الهمم والسيدات المعيلات

26 أكتوبر، جامعة أسيوط تنظم يوما علميا عن الوقاية من الجلطات

ضبط محطتي وقود لبيعهما 19 طن سولار وبنزين مدعم في أسيوط

تسهيلات للرحلة الجوية الأسبوعية بين أسيوط والقاهرة تشمل أتوبيسا مكيفا ووجبة مجانية

استرداد 154 فدانا خلال حملة لإزالة 55 حالة تعد على الأراضي بأسيوط

مجلة "العلوم الهندسية" بجامعة أسيوط تحصد تصنيف Q2 عربيا في معامل التأثير "أرسيف"

جامعة أسيوط: 19 ألف طالب استفادوا من صندوق التكافل

تعليم أسيوط والأوقاف ينظمان لقاء تعريفيا بالمبادرة الوطنية "صحح مفاهيمك"
ads

الأكثر قراءة

الشيوخ يعقد 3 جلسات لتشكيل اللجان وانتخاب هيئات مكاتبها غدا

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 25 أكتوبر 2025

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع كبير يضرب 6 أصناف أبرزها الموز والتفاح والعنب

موعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

أسعار الخضار اليوم، وداعا لجنون الطماطم وانخفاض الليمون 6 جنيهات

القبض على مالك العقار بطل واقعة صفع مستأجر مسن بـ"القلم" في السويس

أسعار السمك اليوم السبت، انخفاض الماكريل 26 جنيها وقفزة مفاجئة في البلطي

أول متحف أخضر بإفريقيا والشرق الأوسط، المتحف المصري الكبير يحصد جوائز عالمية

خدمات

المزيد

ضوابط تحديد مواعيد الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

حالات مسموح فيها بدخول السلطات للمنازل في قانون الإجراءات الجنائية

أسعار الخضار اليوم، وداعا لجنون الطماطم وانخفاض الليمون 6 جنيهات

أسعار السمك اليوم السبت، انخفاض الماكريل 26 جنيها وقفزة مفاجئة في البلطي

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المسك في المنام وعلاقته بقدوم الخير والرزق الوفير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 25 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 25 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية