تسهيلات للرحلة الجوية الأسبوعية بين أسيوط والقاهرة تشمل أتوبيسا مكيفا ووجبة مجانية

الرحلة الجوية بين
الرحلة الجوية بين أسيوط والقاهرة، فيتو

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن حزمة جديدة من التسهيلات والخدمات الداعمة للرحلة الجوية الأسبوعية المنتظمة بين القاهرة وأسيوط، والتي ستنطلق أو رحلة لها الثلاثاء القادم 28 أكتوبر، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لتطوير منظومة النقل وتيسير حركة السفر للمواطنين والمستثمرين.

توفير أتوبيس مكيف لخدمة المسافرين في رحلة المغادرة من أسيوط

وقال محافظ أسيوط: إن المحافظة وفرت أتوبيسًا مكيفًا لخدمة المسافرين في رحلة المغادرة من أسيوط إلى القاهرة، حيث ينطلق الأتوبيس في تمام الساعة الخامسة مساءً من أمام مسجد عمر مكرم بمدينة أسيوط متجهًا إلى مطار أسيوط الدولي، لنقل الركاب في راحة وأمان حتى صعودهم إلى الطائرة، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الخدمة وتحقيق تجربة سفر مميزة للمواطنين.

توفير وجبة مجانية على متن الطائرة

وأضاف اللواء الدكتور هشام أبو النصر أن الرحلة الجوية تتضمن أيضًا توفير وجبة مجانية على متن الطائرة، تقديرًا للمسافرين وتشجيعًا على الإقبال على الرحلة التي تشهد اهتمامًا متزايدًا من المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم حجز نحو 70% من مقاعد الطائرة بالفعل منذ الإعلان عن تشغيل الخط.

وأكد محافظ أسيوط أن تشغيل الخط الجوي بين القاهرة وأسيوط يمثل نقلة نوعية في دعم الأنشطة الاستثمارية والسياحية، وتيسير حركة المستثمرين ورجال الأعمال، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين الراغبين في الانتقال السريع والآمن بين المحافظتين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الرحلة تغادر مطار ألماظة بالقاهرة كل ثلاثاء في الثامنة صباحًا متجهة إلى مطار أسيوط الدولي، على أن تعود من أسيوط إلى القاهرة في السابعة مساءً من اليوم نفسه، مشيرًا إلى أن الحجز متاح عبر مكتب هيئة تنمية الصعيد بمقر الغرفة التجارية بأسيوط (الدور الرابع)، أو من خلال الاتصال على الرقم 01503413900 للحجز والاستعلام.

تشغيل رحلة جوية أسبوعية منتظمة من أسيوط إلى القاهرة

شروط تضعها شركات الطيران على وزن الحقائب الزائد

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تحقيق التنمية المتكاملة بصعيد مصر، وربط المحافظات بشبكة نقل حديثة تسهم في تنشيط الاستثمار والسياحة الداخلية، مؤكدًا أن هناك دراسة جارية لزيادة عدد الرحلات مستقبلًا بما يتناسب مع حجم الإقبال الكبير من المسافرين.

