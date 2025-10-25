أخبار مصر: صفعة صاحب عقار لـ"مستأجر مسن" تهز مصر، انهيار كوبري صدمته باخرة سياحية بأسوان، ترامب يحدد مصير عباس في حكم غزة

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

منزوع الرحمة، صاحب عقار يصفع "مسن" مريضا بالقلم لإجباره على ترك شقته في السويس (فيديو)

في مشهد مؤسف وغير إنساني، تعدى صاحب عقار “شاب” على مسن وصفعه بـ"القلم" لإجباره على ترك شقته في السويس.

تحطم جزئي في باخرة سياحية بعد اصطدامها بمحور كلابشة بنيل أسوان

شهدت محافظة أسوان، الجمعة، حادث اصطدام الباخرة السياحية "ماركيز 2" بمحور كلابشة أثناء سيرها في نهر النيل، وأسفر عن تحطم جزئي بجسم الباخرة دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح بين الركاب أو طاقم العمل.

بحبه ولكن، ترامب يكشف فرص عباس في حكم غزة بعد وقف الحرب

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن فرص واحتمالات تولي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحكومته قيادة وإدارة شئون قطاع غزة في المرحلة التي تلي وقف الحرب بين إسرائيل و"حماس".

انكسار الموجة الحارة بالصعيد، درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم السبت في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس خريفى معتدل حار على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

20 ألف دارس، اليوم انطلاق الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر

​تستعد الأروقة الأزهرية لنشر الفكر الأزهري الوسطي ومجابهة الفكر المتطرف على مستوى الجمهورية باستقبال حافل لطلاب العلم، حيث تنطلق اليوم السبت الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر وفروعه الخارجية المنتشرة في المحافظات، بإجمالي نحو 20 ألف دارس ودارسة ينهلون من معين العلوم الشرعية والعربية.

لامتصاص غضب ترامب، المكسيك تسلم "الأخ وانج" إمبراطور "الفنتانيل" إلى أمريكا (صور)

تسلمت الولايات المتحدة الصيني تشي دونج تشانج، المعروف باسم "الأخ وانج"، والمتهم بتزعم تجارة “الفنتانيل” على المستوى الدولي، وفق ما كشفت عنه الحكومة المكسيكية التي قالت إنها سهلت عملية التسليم.

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي وإيجل نوار وبرينتفورد ضد ليفربول

تشهد اليوم السبت 25 أكتوبر 2025، إقامة العديد من المواجهات المهمة في الملاعب الأوروبية والعربية.

رغم قرار النيابة، إعادة فتح مطعمين شهيرين ضُبط بداخلهما لحوم فاسدة يثير الجدل في أسوان

قررت النيابة العامة بأسوان تشكيل لجنة ثلاثية من مديرية الصحة والطب البيطري ووزارة الداخلية لإعدام مضبوطات عبارة عن لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي تم ضبطها في مطاعم شهيرة وتم إصدار قرار بغلقهم، لكن تم فتح اثنين منهم بعد ساعات قليلة من الغلق بالرغم من تحرير محاضر ضدهم بأرقام رقم ٤٤٥ جنح قسم أول، و٤٤٦ جنح قسم أول.

هل اقترب الغزو؟.. واشنطن تنشر حاملة طائرات قرب فنزويلا

كثفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحشد العسكري في منطقة البحر الكاريبي، الجمعة، من خلال نشر مجموعة حاملة الطائرات جيرالد فورد في أمريكا اللاتينية.

مي فاروق تخطئ في اسم وزير الثقافة بمهرجان الموسيقى العربية (فيديو)

تواصلت ليالي مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ33 التي يديرها المايسترو تامر غنيم، لليوم التاسع على التوالي، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام رئيس المهرجان، والذي اختار اسم كوكب الشرق أم كلثوم شخصية الدورة الحالية بمناسبة مرور 50 عاما على رحيلها.

أروعها هدف ميسي النادر، إنتر ميامي يفوز على ناشفيل بثلاثية في الدوري الأمريكي (فيديو)

قاد ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي للفوز على نظيره ناشفيل فجر اليوم السبت، على ملعب "تشيس ستاديوم"، في أولى مباريات الدور الإقصائي من تصفيات الدوري الأمريكي للمحترفين 2025، ضمن سلسلة من ثلاث مواجهات محتملة بين الفريقين.

القبض على مالك العقار بطل واقعة صفع مستأجر مسن بـ"القلم" في السويس

ألقت الأجهزة الأمنية في السويس، القبض على صاحب العقار بطل فيديو صفع “مسن مريض" بالقلم ومنعه من دخول شقته تحت تهديد القوة.

وفاة الملكة الأم سيريكيت في تايلاند عن عمر 93 عاما

أعلن القصر الملكي في تايلاند وفاة الملكة سيريكيت، أرملة الملك الراحل بوميبول أدولياديج، مساء الجمعة في أحد مستشفيات بانكوك، عن عمر تجاوز 93 عامًا.

الأهلي يستضيف إيجل نوار اليوم بحثا عن تأكيد التأهل لدور المجموعات بدوري الأبطال

يستضيف النادي الأهلي اليوم السبت فريق إيجل نوار البوروندي على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

غيّر مسار الدوري الأمريكي، ميسي يتسلم جائزة الحذاء الذهبي بمباراة إنتر ميامي وناشفيل (فيديو)

قدّم مفوض الدوري الأمريكي لكرة القدم، دون جاربر، جائزة الحذاء الذهبي لعام 2025 للأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل انطلاق مباراة الذهاب من الأدوار الإقصائية بين فريقي إنتر ميامي وناشفيل، التي جمعت الفريقين، فجر اليوم السبت، مؤكّدا أن ميسي "غيّر مسار الدوري الأمريكي تماما".

بعد محاولة الانقلاب، نيجيريا تجري تغييرات واسعة في الجيش وتقيل كبار القادة العسكريين

أعلنت الحكومة في نيجيريا، الجمعة، عن تغييرات واسعة في صفوف كبار قادتها العسكريين، شملت استبدال رئيس أركان الجيش وقادة القوات البرية والبحرية والجوية.

اليوم، قطع المياه عن المنطقة السياحية ببحيرة قارون وقرى الفيوم وسنورس لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه عن مدينة الفيوم اليوم السبت لمدة 12 ساعة نظرا لصيانة خط 1000 مليمتر بالقرب من عزبة عاشور التابعة لمركز الفيوم.

اعتقال امرأة إسبانية متهمة بسرقة منزل أسطورة ريال مدريد

قالت تقارير إخبارية في مدريد مساء الجمعة، إن الشرطة الإسبانية اعتقلت امرأة كانت تعمل خادمة منزلية داخل قصر أسطورة ريال مدريد ومنتخب إسبانيا إيكر كاسياس بسبب السرقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.