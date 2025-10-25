منزوع الرحمة، صاحب عقار يصفع "مسن" مريضا بالقلم لإجباره على ترك شقته في السويس (فيديو)

في مشهد مؤسف وغير إنساني، تعدى صاحب عقار “شاب” على مسن وصفعه بـ"القلم" لإجباره على ترك شقته في السويس.

وأظهر مقطع فيديو الواقعة وقالت ابنة المسن: "صاحب العقار ضرب والدي بالقلم على وشه، وأنا صورت كل حاجة بالفيديو".

كما نشرت مقطع فيديو آخر تظهر فيه منع صاحب العقار لوالدها من دخول العقار وجنزرة باب العمارة في وجه المسن وسط استغاثة المسن لدخول شقته.

وأوضحت: “احنا ساكنين في بيت إيجار قديم، ودول صحاب البيت عاوزين يطلعونا من الشقة عافية، والنهارده اعتدوا على والدي بالضرب كنا داخلين نجيب علاج لوالدي راجل مسن فوق الـ 65 سنة ومريض قلب وسكر وبيغسل كلى، وامبارح ”صاحب العقار" اتهجم عليا في الشقة وأنا قاعدة لوحدي، حسبى الله ونعم الوكيل".

وأضافت أنها قامت بتحرير محضر رسمي ضد صاحب العقار وعائلته وأنها تعيش في حالة رعب خوفا من الانتقام منها.

وأثار مقطع الفيديو حالة من الاستياء والغضب على مواقع التواصل خاصة وأن “المسن” يظهر عليه أعراض المرض كما أن صاحب العقار قام بضربه بشكل مهين وبكل قوة.

ونظرا لبشاعة المشهد وتفاعل رواد مواقع التواصل على مقطع الفيديو طلب أحد المحامين المشهورين من ابنة المسن تبني القضية مجانا.

ومن جانبها، تباشر الأجهزة الأمنية، التحقيق في الواقعة عقب تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين.

