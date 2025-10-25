مي فاروق تخطئ في اسم وزير الثقافة بمهرجان الموسيقى العربية (فيديو)

تواصلت ليالي مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ33 التي يديرها المايسترو تامر غنيم، لليوم التاسع على التوالي، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام رئيس المهرجان، والذي اختار اسم كوكب الشرق أم كلثوم شخصية الدورة الحالية بمناسبة مرور 50 عاما على رحيلها.

مي فاروق تخطئ في اسم وزير الثقافة

وأحيت الفنانة مي فاروق على خشبة مسرح النافورة الفاصل الثاني من مهرجان الموسيقى في ليلته التاسعة.

وفى كلمتها مع بداية الحفل أخطأت الفنانة مي فاروق في اسم وزير الثقافة، قائلة: "أنا بشكر أشرف هنو وزير الثقافة"، ولم تتدارك هذا الخطأ بذكر اسم الوزير الحقيقي الدكتور أحمد فؤاد هنو.

والمثير في الأمر أن الفنانة مي فاروق وجهت الشكر للدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية دون أن تخطئ في الاسم.

وقدمت الفنانة مي فاروق مجموعة متنوعة من أشهر الأغاني التي ارتبط بها الجمهور المصري والعربي، وضم برنامجها خلال الحفل أغاني ليلة حب، كل الحبيبه، كان نفسي أقابلك، قريبه منسيه، ضحكت فجأة، ميزني، بلاش عتاب، بعيد عنك، افتكرلك ايه، ليالينا، هدي الليل، ألف ليلة وليلة.

تكريم 10 شخصيات فى مهرجان الموسيقى العربية

جدير بالذكر أن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى دورته 33، كرم 10 شخصيات ممن ساهموا فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى، وهم الدكتور هشام شرف ( الأردن )، إسم الفنانة نعيمة سميح ( المغرب )، إسم الشاعر الهادى آدم ( السودان )، عازف الكولة إبراهيم فتحى ( مصر )، الدكتورة شيرين عبد اللطيف أستاذ الموسيقى العربية وعميد كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ورئيس اللجنة العلمية ( مصر )، إسم الموسيقار وعازف الجيتار جلال فودة ( مصر )، المايسترو حسن فكرى ( مصر )، الشاعر وائل هلال ( مصر )، الملحن خالد عز ( مصر )، والمطربة آمال ماهر (مصر).

ويشار إلى أن أن مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ33 تنظمه دار الأوبرا المصرية، يشمل حفلات متنوعة على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، بمشاركة كوكبة من نجوم الغناء فى مصر والعالم العربى، إلى جانب عدد من الندوات والفعاليات الفنية والثقافية التى تحتفى برواد الموسيقى العربية وتراثها الخالد، وتستمر فعاليات المهرجان حتى 25 أكتوبر الجارى، حيث تختتم حفلات مسرح النافورة بحفل غنائى للفنان صابر الرباعى والفنانة سوما.

