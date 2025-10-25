اعتقال امرأة إسبانية متهمة بسرقة منزل أسطورة ريال مدريد

قالت تقارير إخبارية في مدريد مساء الجمعة، إن الشرطة الإسبانية اعتقلت امرأة كانت تعمل خادمة منزلية داخل قصر أسطورة ريال مدريد ومنتخب إسبانيا إيكر كاسياس بسبب السرقة.

ووفقا للمصادر ذاتها، كان أسطورة كرة القدم الإسبانية إيكر كاسياس هو الضحية هذه المرة لسلسلة السرقات التي تستهدف نجوم الرياضة وخاصة لاعبو كرة القدم الأثرياء، إذ أفادت تقارير أنه تمت سرقة 5 ساعات يد فاخرة على يد مديرة منزل بطل العالم مع منتخب إسبانيا.

وأضافت المصادر أن الشرطة ألقت القبض على المرأة الإسبانية بعد أيام من سرقة عدة ساعات فاخرة من منزله.



وقالت الشرطة إن مدبرة منزل حارس مرمى ريال مدريد السابق أٌلقي عليها القبض عليها مع رجل آخر بعد أيام قليلة من سرقة خمس ساعات فاخرة من ممتلكاته.

وأضافت في بيان رسمي: "فكت الشرطة في مدريد ملابسات قضية سرقة 5 ساعات فاخرة من منزل النجم السابق في مدريد"، وأكدت صحيفة "إل باييس"، يُعتقد أن الضحية هو إيكر كاسياس، القائد السابق للمنتخب الإسباني، الفائز بكأس العالم 2010 وثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد.



وتم إلقاء القبض على المرأة برفقة رجل يشتبه في أنه خطط معها للسرقة، وبحوزتهما ساعتان فاخرتان تم حجزهما في حين لا يزال مكان إخفاء الساعات الثلاث الأخرى مجهولا.

ولم يكشف عن قيمة الساعات المسروقة وثمنها، لكن مصادر قريبة من النجم السابق قالت للصحف إن قيمتها باهضة جدا.

وتُعدّ سرقات منازل لاعبي كرة القدم في مدريد أمرًا شائعًا. ففي السنوات الأخيرة، تعرّضت منازل العديد من نجوم ريال مدريد الحاليين والسابقين مثل كريم بنزيما ورودريغو وداني كارفاخال للسرقة.

وفي عام 2019، أكدت الشرطة في إسبانيا تفكيك شبكة سرقة استهدفت لاعبي كرة قدم من أتلتيكو مدريد وريال مدريد.



