أروعها هدف ميسي النادر، إنتر ميامي يفوز على ناشفيل بثلاثية في الدوري الأمريكي (فيديو)

قاد ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي للفوز على نظيره ناشفيل فجر اليوم السبت، على ملعب "تشيس ستاديوم"، في أولى مباريات الدور الإقصائي من تصفيات الدوري الأمريكي للمحترفين 2025، ضمن سلسلة من ثلاث مواجهات محتملة بين الفريقين.

وقدم الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي أداءً رائعا وسجّل الهدف الأول في الدقيقة 19 من رأسية مذهلة ونادرة في تاريخه بعد تمريرة حاسمة من زميله لويس سواريز، ليمنح فريقه التقدم المبكر.
 

وفي الشوط الثاني، أضاف تاديو أليندي الهدف الثاني لصالح أصحاب الأرض، بعد تمريرة متقنة من الظهير الأيمن إيان فري.

وفي الدقيقة 90، عاد ميسي ليؤكد تفوق فريقه بتسجيل الهدف الثالث والشخصي الثاني (ثنائية)، ليقود إنتر ميامي إلى فوز مريح بنتيجة "3-1" ويضع الفريق بخطى واثقة نحو الدور التالي من البطولة.
 

وفي حال فوز كتيبة خافيير ماسكيرانو في المباراة المقبلة، فستحسم تأهلها رسميا إلى الدور التالي، بينما في حال الخسارة، ستُقام مباراة فاصلة ثالثة يوم 8 نوفمبر.
 

الجريدة الرسمية