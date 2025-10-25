غيّر مسار الدوري الأمريكي، ميسي يتسلم جائزة الحذاء الذهبي بمباراة إنتر ميامي وناشفيل (فيديو)

قدّم مفوض الدوري الأمريكي لكرة القدم، دون جاربر، جائزة الحذاء الذهبي لعام 2025 للأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل انطلاق مباراة الذهاب من الأدوار الإقصائية بين فريقي إنتر ميامي وناشفيل، التي جمعت الفريقين، فجر اليوم السبت، مؤكّدا أن ميسي "غيّر مسار الدوري الأمريكي تماما".

جائزة الحذاء الذهبي

وحسم ميسي الجائزة بعد أن سجّل 29 هدفا في 28 مباراة، ليفوز بالحذاء الذهبي لأول مرة منذ انضمامه إلى إنتر ميامي عام 2023.



وقال جاربر في كلمته خلال التكريم: "وجودي هنا الليلة ليس فقط لمتابعة المباراة، بل لأقدّم لـ"ليو" جائزة الحذاء الذهبي".

وأضاف مشيدا بأسطورة الكرة الأرجنتينية: "لم نكن لنتخيّل يوما أن يتمكن ليو من تقديم كل ما قدمه لهذا النادي، ولهذه المدينة، ولهذا الدوري، بهذه الصورة المذهلة".

28 games. 29 goals. One Audi Golden Boot.



Another trophy for Leo Messi’s collection. 🏆 pic.twitter.com/b6b71FGLVk — Major League Soccer (@MLS) October 25, 2025

عقد ميسي مع إنتر ميامي



وجاء تقديم الجائزة بعد ساعات قليلة فقط من إعلان نادي إنتر ميامي عن تجديد عقد ليونيل ميسي لمدة ثلاث سنوات إضافية، ليبقى النجم الأرجنتيني في جنوب فلوريدا حتى موسم 2028.

وقال مفوّض الدوري الأمريكي دون جاربر تعليقا على الحدث: "لقد أعاد ميسي رسم مسار دوري الـMLS بالكامل، رغم أننا كنا نسير بشكل جيد بالفعل. وأعتقد أن بقاءه لثلاث سنوات أخرى يُعد هدية حقيقية للدوري وللجماهير".

وأضاف مبتسما: "نأمل أن تكون هدية تستمر في العطاء، من المدهش مشاهدته وهو يلعب، والأجمل رؤية سعادته هنا في ميامي وفي الولايات المتحدة".



Messi is celebrated for winning the @MLS Golden Boot with 29 regular-season goals 👏 pic.twitter.com/IV1Q3n0j8L — FOX Soccer (@FOXSoccer) October 25, 2025

أفضل لاعب في الدوري الأمريكي

يُعد ليونيل ميسي المرشح الأبرز للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي للموسم الثاني على التوالي، بعدما أنهى الموسم متقاسما صدارة قائمة صانعي الأهداف بـ19 تمريرة حاسمة، إضافة إلى تصدره ترتيب الهدافين.

ومنذ انضمامه إلى إنتر ميامي في يوليو 2023، أحدث ميسي تحولا جذريا في مسار النادي، إذ قاده سريعا للتتويج بأول ألقابه الكبرى عبر كأس الدوريات في العام نفسه، قبل أن يضيف في 2024 لقب درع المشجعين (Supporters’ Shield)، محققا رقما قياسيا جديدا لأكبر عدد من النقاط في موسم واحد بتاريخ الدوري.

وعلى الصعيد الفردي، توّج ميسي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لعام 2024، وهو حاليا ضمن القائمة النهائية لمرشحي نسخة 2025.



وفي حال فوزه بها مجددا، فسيصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي يحقق الجائزة مرتين متتاليتين، وهو إنجاز جديد يُضاف إلى سلسلة أرقامه القياسية التي لا تتوقف.



