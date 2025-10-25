مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي وإيجل نوار وبرينتفورد ضد ليفربول

مواعيد مباريات اليوم، تشهد اليوم السبت 25 أكتوبر 2025، إقامة العديد من المواجهات المهمة في الملاعب الأوروبية والعربية.

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا



الأهلي ضد إيجل نوار

الساعة: 8 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: أون سبورت

مواعيد مباريات الدوري المصري



الحدود ضد غزل المحلة

الساعة: 5:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: أون سبورت 2

مودرن سبورت ضد المقاولون العرب

الساعة: 8:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: أون سبورت 2

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي



تشيلسي ضد سندرلاند

الساعة: 5:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

نيوكاسل يونايتد ضد فولهام

الساعة: 5:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 3

مانشستر يونايتد ضد برايتون

الساعة: 7:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

برينتفورد ضد ليفربول

الساعة: 10:00 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني



جيرونا ضد ريال أوفييدو

الساعة: 3:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 2

إسبانيول ضد إلتشي

الساعة:5:15 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: DAZN

أتلتيك بيلباو ضد خيتافي

الساعة: 7:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

فالنسيا ضد فياريال

الساعة: 10:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت اكسترا 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي



بارما ضد كومو

الساعة: 4:00 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: StarzPlay

أودينيزي ضد ليتشي

الساعة: 4:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: StarzPlay

نابولي ضد إنتر

الساعة: 7:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: StarzPlay

كريمونيزي ضد أتالانتا

الساعة: 9:45 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: StarzPlay

مواعيد مباريات دوري روشن السعودي



القادسية ضد الأخدود

الساعة: 5:40 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: ثمانية

الشباب ضد ضمك

الساعة: 5:55 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: ثمانية

الحزم ضد النصر

الساعة: 9:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: ثمانية

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



بريست ضد باريس سان جيرمان

الساعة: 6:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت

موناكو ضد تولوز

الساعة: 8:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت

لانس ضد مارسيليا

الساعة: 10:05 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت

مواعيد مباريات الدوري الألماني



أوجسبورج ضد لايبزيج

الساعة:4:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: تطبيق شاهد

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد بايرن ميونخ

الساعة:4:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: تطبيق شاهد

آينتراخت فرانكفورت ضد سانت باولي

الساعة: 4:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: تطبيق شاهد

هامبورج إس في ضد فولفسبورج

الساعة: 4:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: تطبيق شاهد

هوفينهايم ضد هايدينهايم

الساعة: 4:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: تطبيق شاهد

بوروسيا دورتموند ضد إف سي كولن

الساعة: 7:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: تطبيق شاهد

