تحطم جزئي في باخرة سياحية بعد اصطدامها بمحور كلابشة بنيل أسوان

شهدت محافظة أسوان، الجمعة، حادث اصطدام الباخرة السياحية "ماركيز 2" بمحور كلابشة أثناء سيرها في نهر النيل، وأسفر عن تحطم جزئي بجسم الباخرة دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح بين الركاب أو طاقم العمل.

كانت الباخرة تقوم برحلة سياحية ضمن رحلات الموسم السياحي الشتوي من أسوان للأقصر، حيث تم سحبها عقب الحادث إلى إحدى الورش المتخصصة لإجراء أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة تمهيدًا لعودتها إلى الخدمة.

وأكدت المصادر، أن الأجهزة الأمنية والإدارة العامة للنقل النهرى انتقلت إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف وإجراء المعاينة المبدئية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

