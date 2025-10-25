السبت 25 أكتوبر 2025
تحطم جزئي في باخرة سياحية بعد اصطدامها بمحور كلابشة بنيل أسوان

اصطدام باخرة في أسوان،
اصطدام باخرة في أسوان، فيتو

شهدت محافظة أسوان، الجمعة، حادث اصطدام الباخرة السياحية "ماركيز 2" بمحور كلابشة أثناء سيرها في نهر النيل، وأسفر عن تحطم جزئي بجسم الباخرة دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح بين الركاب أو طاقم العمل.

كانت الباخرة تقوم برحلة سياحية  ضمن رحلات الموسم السياحي الشتوي من أسوان للأقصر، حيث تم سحبها عقب الحادث إلى إحدى الورش المتخصصة لإجراء أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة تمهيدًا لعودتها إلى الخدمة.

وأكدت المصادر، أن الأجهزة الأمنية والإدارة العامة للنقل النهرى انتقلت إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف وإجراء المعاينة المبدئية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

​ أسوان الباخرة فندق النيل الأقصر

الجريدة الرسمية