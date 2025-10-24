الجمعة 24 أكتوبر 2025
شاهد الهتافات التي تسببت في توقيع عقوبات على الأهلي وجماهيره

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الحادية عشر من المرحلة الأولى، وذلك طبقًا للائحة مسابقة دوري Nile، والتي شهدت عقوبات على جماهير النادي الأهلي بعد الهتافات خلال مواجهة الاتحاد السكندري. 

حيث تقرر توقيع غرامة مالية على فريق الأهلي قيمتها 150000 جنيه ومنع المتواجدين من حضور مباراة واحدة، وذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير ضد نادي منافس.

هتافات جماهير الأهلي 

وهتفت جماهير الأهلي ساخرة من الأزمة المالية التي يمر بها نادي الزمالك خلال مواجهة الأحمر مع الاتحاد السكندري، حيث رددت قائلة:" اوو سلفني شكرا". 

عقوبات مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

إيقاف مروان عطية  لاعب فريق الأهلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أحمد نبيل كوكا، لاعب فريق الأهلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إيقاف كريم إبراهيم أحمد الديب، لاعب فريق الاتحاد السكندري، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

