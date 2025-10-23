الخطيب يتحدث عن قائمته ويوجه رسالة إلى الجمعية العمومية

أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمرشح على المنصب ذاته لفترة ثالثة، أن دور النادي لا يقتصر على المجال الرياضي فقط، بل يمتد إلى البعد الوطني والمجتمعي من خلال مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية، التي أصبحت نموذج يحتذى به في خدمة المجتمع وتنفيذ المبادرات التنموية والإنسانية.

الخطيب يشيد بإعضاء قائمته

وخلال كلمته في الندوة الانتخابية لقائمته بفرع مدينة نصر، أوضح الخطيب أن المؤسسة نجحت خلال العامين الماضيين في تنفيذ مشروعات ذات أثر إيجابي كبير، وتستعد حاليا لإطلاق مجموعة جديدة من المبادرات، أبرزها مشروع بيت الأهلي الذي يعكس شعار النادي الأهلي للجميع.

وأشار رئيس الأهلي إلى أن جماهير النادي تظل السند الحقيقي والداعم الأول لمسيرته في كل المواقف، مشددًا على أن منظومة الأهلي من أعضاء وجماهير ومحبي الكيان تعمل بروح واحدة من أجل تحقيق الحلم الأكبر، مشروع القرن، وهو ستاد الأهلي.

ووجه الخطيب التحية لمجالس الإدارات السابقة وشركتي الأهلي للمنشآت الرياضية والقلعة الحمراء، مؤكدا أن مشروع الاستاد يمثل نقلة تاريخية في مسيرة النادي.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستركز على استكمال مسيرة التنمية وتعزيزالاستثمار، كما أشار إلى أن قائمته الجديدة تضم 50% من الأسماء الجديدة في إطار تجديد الدماء ورفع الكفاءة، لافتا إلى حرصه على الاستماع لرؤى جميع المرشحين قبل اختيار القائمة النهائية.

وأشاد الخطيب برجل الأعمال ياسين منصور، المرشح على منصب نائب الرئيس، واصفا إياه بأنه أحد رموز الاستثمار في مصر والمنطقة العربية، مشيدا بفكره المتطور ورؤيته الطموحة لخدمة الأهلي. كما أثنى على المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، مؤكدًا أنه أحد أبناء الأهلي المخلصين وواجهة مشرفة للنادي في الداخل والخارج.

كما تطرق رئيس الأهلي إلى باقي أعضاء القائمة، مشيدا بخبراتهم الكبيرة في مختلف المجالات.

وأوضح الخطيب أن أعضاء قائمته اتفقوا على تقليص الدعاية الانتخابية والاكتفاء بوسائل بسيطة للتواصل مع الأعضاء، وتخصيص المبالغ المتبقية تبرع لمؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية.

رسالة الخطيب للجمعية العمومية

وفي ختام كلمته، وجه الخطيب رسالة إلى الجمعية العمومية دعاهم فيها إلى المشاركة في الانتخابات يوم 31 أكتوبر الجاري، مؤكدًا أن حضورهم واجب، مضيفا:“الأهلي يستمد قوته منكم.. من انتمائكم وحرصكم على دعمه، فكل صوت له قيمة وكل حضور يعزز مكانة الأهلي أمام الجميع.”

واختتم قائلا: “قوة مجلس الإدارة تأتي من دعم الجمعية العمومية وثقتها، والاختلاف داخل المجلس أمر طبيعي لكنه يظل في إطار الاحترام.. لأن الأهلي فوق الجميع، وسيبقى دائما قويا بأبنائه ومبادئه.”

