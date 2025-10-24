غيابات الأهلي أمام إيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا

أعلن ييس توروب مدرب النادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة نظيره إيجل نوار بطل بوروندي غدٍ السبت في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها على استاد القاهرة.

ويغيب عن الأهلي كل من؛ محمد الشناوي ومحمد عبد الله وأحمد عابدين وإمام عاشور وكريم فؤاد وحسين الشحات ومحمد شريف واشرف داري و أحمد رضا.

قائمة الأهلي أمام إيجل نوار

القائمة شهدت غياب محمد الشناوي حارس وقائد الفريق بقرار من المدير الفني.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار

ويواجه النادي الأهلي نظيره إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها في تمام الثامنة مساء غد السبت، الموافق 25 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

وفاز النادي الأهلي، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

