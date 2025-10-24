الجمعة 24 أكتوبر 2025
فوز المنصورة، نتائج مباريات اليوم الجمعة في دوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، انتهت منذ قليل 3 مباريات والتي أقيمت اليوم الجمعة، في ختام منافسات الجولة العاشرة لمسابقة دوري المحترفين.

نتائج مباريات اليوم الجمعة في دوري المحترفين

المنصورة ضد ديروط 3-1

راية ضد وي 1-2 

الترسانة ضد لافيينا 0-0 

نتائج مباريات أمس في دوري المحترفين 

الإنتاج الحربي ضد الداخلية   - 2-3 

أبو قير للأسمدة ضد مالية كفر الزيات - 0-1

 بلدية المحلة ضد مسار  - 0-1

 بترول أسيوط ضد بروكسي  - 0-0

 طنطا ضد أسوان - 0-1

 السكة الحديد ضد القناة   - 0-1 

شروط ونظام دوري المحترفين 2025-2026

 أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، نظام وشروط مسابقة دوري القسم الثاني (أ) في موسم 2025 /2026 وشملت ما يلي:

تتكون مسابقة القسم الثاني (أ) من عدد (18) فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين "ذهاب وإيابًا".

يصعد للقسم الأول عدد 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني  (ب) ناديان.

- المسموح بتواجدهم داخل الملعب في أي مباراة لكل فريق:

عدد (11) لاعبًا + عدد (9) لاعبين بدلاء.

عدد (10) أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على دكة البدلاء.

- يحق لكل فريق إجراء عدد (5) تبديلات في كل مباراة، على أن تتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء التبديلات الخمسة خلال المباراة ولا تحتسب أي تبديلات يتم إجراؤها بين شوطي اللقاء من ضمن الفرص الثلاثة المتاحة لكل فريق.

الجريدة الرسمية