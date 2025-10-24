الجمعة 24 أكتوبر 2025
بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي على طريق المنصورة جمصة

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي على طريق جمصة المنصورة أمام إسعاف دملاش في محافظة الدقهلية.
 

تصادم على طريق جمصة المنصورة 

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي أمام إسعاف دملاش طريق جمصة المنصورة، ووقوع مصابين. 

أسماء المصابين في الحادث 

وكشف مصدر طبي عن استقبال المصابين في مستشفي بلقاس المركزي، وهم: كمال محمد كمال 18 سنة وأبو النور بلقاس مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالوجه والرقبة حوالي 10 سم وجرح قطعى بالشفه العلوية 2 سم.
 

كما أصيب مروان أحمد يحيي 15 سنة، شارع أحمد ماهر المنصورة، باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأصيب أحمد رضا محمد ضيف 16 سنة ميت بدر خميس، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالضلوع.
 

وأصيب مهند محمد عبد الوهاب 17 سنة ميت بدر خميس مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وأشباه كسر بالقدم اليسرى.
 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

