محمد صلاح يظهر مع مسئول في اتحاد جدة بعد أزمته الأخيرة مع ليفربول

ظهر النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي مع مسؤول في نادي اتحاد جدة السعودي، في أعقاب الأزمة الأخيرة التي فجرها اللاعب مع الريدز.

محمد صلاح يحذف صوره وصفته لاعبا في ليفربول

محمد صلاح حذف صورته الشخصية بقميص ليفربول من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في فوز ليفربول 5-1 على آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء.

ولم يصل صلاح إلى مستواه المعهود حتى الآن هذا الموسم، وتعرض مؤخرًا لانتقادات لاذعة بسبب أدائه، بما في ذلك دعوات لجلوسه على مقاعد البدلاء "لإعادة شحن طاقته".

ويتزامن جلوس محمد صلاح على دكة البدلاء مع سلسلة هزائم ليفربول الأخيرة التي بلغت 4 هزائم متتالية، آخرها أمام غريمه اللدود مانشستر يونايتد.

ومع ذلك، عاد رجال أرني سلوت إلى سكة الانتصارات، بالتزامن مع إبعاد صلاح عن التشكيلة الأساسية.

ظهور محمد صلاح مع مسؤول اتحاد جدة السعودي

تداول مغردون صورة للنجم المصري محمد صلاح، في أعقاب مباراة ليفربول وفرانكفورت، مع أحد المسؤولين بنادي الاتحاد السعودي.

وكان محمد صلاح يقف بجوار عمر بغلف عضو مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، وظهر الثنائي في الصور وهما يبتسمان.

